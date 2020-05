Prezydent odpowiadał w czwartek na pytania internautów na Facebooku. Był pytany m.in. o sens kontynuacji budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego i rozbudowy lotnisk w sytuacji, gdy branża lotnicza przeżywa kryzys.

Andrzej Duda wyraził nadzieję, że kryzys w tej branży będzie przejściowy. "Wierzę w to, że branża lotnicza przeżywa kryzys przejściowy i mam nadzieję, że niedługo z niego wyjdzie. Dzisiaj gościłem w Pałacu Prezydenckim pana wicepremiera Jacka Sasina z prezesem Polskich Linii Lotniczych LOT. Dyskutowaliśmy właśnie o tych kwestiach związanych z przywróceniem w Polsce ruchu lotniczego i dalszym funkcjonowaniem LOT-u" - poinformował prezydent.

"Przede wszystkim powiem tak: z żywymi trzeba naprzód iść. Takie są słowa piosenki i powinniśmy o nich pamiętać. To oznacza, że kryzys dotknął nas, ale to absolutnie nie powoduje, że my musimy zaniechać swoich ambicji, że musimy odrzucić plany, że nie możemy zrealizować ambitnych inwestycji, które planowaliśmy. Wręcz przeciwnie - powinniśmy je realizować" - podkreślił prezydent.

Dodał, że być może one nie będą zrealizowane w zaplanowanym terminie, ale nie powinno się z nich rezygnować. "Czy branża lotnicza przeżywa kryzys? Przeżywa, ale wierzę w to, że z niego wyjdzie, może nawet silniejsza niż do tej pory. A na pewno tego życzę naszemu polskiemu przewoźnikowi" - powiedział Andrzej Duda.

W maju 2018 r. Sejm uchwalił specustawę, dzięki której będzie można rozpocząć budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego między Warszawą a Łodzią. Dokument określa m.in. zasady i warunki przygotowania, finansowania i realizacji inwestycji w zakresie budowy CPK oraz infrastruktury mu towarzyszącej, w tym również zasady i warunki rezerwacji terenu, wydania decyzji lokalizacyjnej oraz nabywania nieruchomości czy organów właściwych w tych sprawach.

CPK to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. CPK jest w 100 proc. własnością Skarbu Państwa, zaliczając się do spółek strategicznych z punktu widzenia interesów kraju. Zgodnie z zapowiedziami, sam port powinien być zbudowany do końca 2027 r.(PAP)

autorka: Karolina Kropiwiec