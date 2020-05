Wskaźnik Stoxx 600 Europe traci 1,6 proc.

Akcje spółki SanLorenzo tanieją o 4,4 proc. Firma rozważa przejęcie Perini Navi.

Go-Ahead traci 15 proc. po słabej prognozie zysku tej grupy transportowej.

HSBC i Standard Chartered zniżkują w reakcji na zamieszanie wokół sytuacji w Hongkongu.

Graczy rynkowych niepokoi stanowisko Chin wobec Hongkongu po tym, jak Chiny ogłosiły plany dotyczące bezpieczeństwa narodowego w Hongkongu, co zdaniem komentatorów może oznaczać znaczne ograniczenie autonomii Hongkongu.

Chińskie władze rozważają wprowadzenie w Hongkongu przepisów zakazujących m.in. działalności terrorystycznej, separatystycznej i wywrotowej przeciwko władzom centralnym, a także zagranicznych ingerencji w sprawy regionu.

Prawu o bezpieczeństwie narodowym stanowczo sprzeciwiają się hongkońscy demokraci i uczestnicy antyrządowych protestów. Ich zdaniem takie przepisy mogą posłużyć do ograniczenia swobód obywatelskich i autonomii regionu, gwarantowanych zgodnie z zasadą "jednego kraju, dwóch systemów".

Wśród inwestorów rosną też obawy związane z kondycją gospodarki Chin po tym, jak władze po raz pierwszy od 1990 r. nie zdecydowały się na określenie celu PKB w 2020 r.

W piątek rozpoczęła się doroczna sesja chińskiego parlamentu. Premier Chin Li Keqiang nie ogłosił celu wzrostu PKB, chociaż zapowiedział wsparcie dla gospodarki.

Do tego nie widać sygnałów o słabnięciu sporu USA-Chiny o koronawirusa po tym, jak prezydent USA Donald Trump oskarżył chińskie władze o "niekompetencję" w związku z epidemią koronawirusa, co doprowadziło do "masowego, światowego zabójstwa!".

Amerykański senat zatwierdził z kolei ustawodawstwo, które może uniemożliwić chińskim firmom, m.in takim jak Alibaba Group Holding Ltd. czy Baidu Inc., notowania na amerykańskich giełdach.

Na rynku walutowym euro kosztuje 1,0915 USD, niżej o 0,3 proc., brytyjski funt traci 0,3 proc. do 1,2181 USD, a japoński jen zyskuje 0,2 proc. do 107,36 za 1 USD.

Rentowność 10-letnich UST w dół o 4 pb do 0,63 proc., 10-letnich brytyjskich papierów skarbowych zniżkuje o 6 pb do 0,171 proc., a 10-letnich bundów - w dół o 3 pb do -0,50 proc.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na VII na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku jest wyceniana po 31,87 USD, niżej o 6,10 proc.

Ropa Brent w dostawach na VII na giełdzie paliw ICE Futures Europe w Londynie jest wyceniana w handlu elektronicznym po 34,28 USD za baryłkę, niżej o 4,96 proc.

Złoto zyskuje 0,5 proc. do 1.735,09 USD za uncję.

Indeksy giełdowe w Europie - godz. 09.35

Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 2865,92 -1,34 3,44 1,09 DAX Niemcy 10909,18 -1,42 4,24 4,74 FTSE 100 W.Brytania 5904,51 -1,84 1,81 2,32 CAC 40 Francja 4387,39 -1,31 2,57 -0,55 IBEX 35 Hiszpania 6616,80 -1,04 2,19 -1,53 FTSE MIB Włochy 16897,57 -1,11 0,27 0,79

>>> Polecamy: Frank szwajcarski będzie w tym roku rekordowo drogi [PROGNOZY]