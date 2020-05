ARP udzieli spółce Wobi-Stal 11,5 mln zł kredytu na m.in. nowe inwestycje



Warszawa, 22.05.2020 (ISBnews) - Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) podpisała umowę udzielenia 11,5 mln zł pożyczki spółce Wobi-Stal na kapitał obrotowy oraz nowe inwestycje, których łączna wartość w latach 2020-2021 wyniesie 11,7 mln zł, podała ARP.

"Ta umowa jest kolejny kamieniem milowym w rozwoju naszej firmy. Inwestycja, którą rozpoczynamy dzięki środkom finansowym z pożyczki, pozwoli nam zwiększyć poziom zamówień z obecnymi kontrahentami. Dodatkowo otwiera nam możliwość pozyskania zleceń od nowych polskich jak i międzynarodowych firm. Zdajemy sobie sprawę z tego, co osiągnęliśmy, mając za partnera ARP S.A. w naszym biznesie. Dzięki temu już dziś myślimy o dalszym rozwoju naszej firmy" - powiedział członek zarządu Wobi-Stal Jacek Bielecki, cytowany w komunikacie.

Spółka zrealizowała niedawno inwestycję w nowy zakład produkcyjny, który umożliwia produkcję na masową skalę zabezpieczonych antykorozyjnie metalowych elementów konstrukcyjnych o wysokiej jakości. Dzięki temu stanie się jednym z niewielu producentów takich części w Europie, podano także.

"Utworzone w ARP Centra Obsługi Przedsiębiorców wspomagają firmy z sektora MŚP w pozyskiwaniu finansowania na dalszy rozwój. Cieszę się, że Wobi-Stal planuje w najbliższych miesiącach powiększyć swój zakład produkcyjny i jednocześnie rozszerzać park maszynowy. Naszym celem jest wspieranie takich firm w budowaniu ich silnej pozycji na rynku nie tylko polskim, ale również w całej Europie" – powiedział dyrektor Centrum Obsługi Przedsiębiorców w Katowicach Tomasz Król, cytowany w komunikacie.

Wobi-Stal ze Stalowej Woli zajmuje się wytwarzaniem spawanych konstrukcji stalowych dla czołowych producentów maszyn, urządzeń i środków transportu. Firma dostarcza konstrukcje stalowe dla przemysłu off-shore i subsea (elementy maszyn do wydobycia ropy z dna oceanów) oraz przemysłu kolejowego. Realizuje konstrukcje do maszyn budowlanych, elektrowni wodnych, wiatrowych, biogazowni oraz hal. Początki działalności firmy sięgają 2004 roku. Zatrudnia obecnie ponad 130 pracowników.

