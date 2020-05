FFiL Śnieżka wstępnie zadowolona z sytuacji w II kw.; kontynuuje inwestycje



Warszawa, 25.05.2020 (ISBnews) - Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka (FFiL) odnotowała wzrost sprzedaży r/r na wszystkich czterech kluczowych rynkach grupy (Polska, Węgry, Ukraina i Białoruś) w I kw. 2020 r. i również w II kw. jest "zadowolona z sytuacji", poinformował prezes Piotr Mikrut. Zarząd spodziewa się, że także inwestycje spółki będą kontynuowane i podtrzymał, że mogą zamknąć się w 2020 r. kwotą nieco mniejszą niż 95 mln zł.

"Jak dotąd, nie odnotowaliśmy istotnego wpływu pandemii na działanie grupy i zachowanie konsumentów. Jeśli był - to nawet pozytywny: sprzedaż farb, przede wszystkim w Polsce i na Węgrzech ma bardzo dobrą tendencję, nawet po zakończeniu I kwartału. Wygląda na to, że jesteśmy również zadowoleni z sytuacji w II kwartale" - powiedział Mikrut podczas wideokonferencji.

"Sytuacja związana z pandemią COVID sprawia, że trudno przyjąć założenia co do wyników. Na razie jesteśmy zadowoleni z I kwartału i wszystko wskazuje, że nie zaobserwujemy istotnych zakłóceń w II kw., po tym, co widzimy w kwietniu i maju" - dodał.

Prezes podkreślił, że w I kw. grupa odnotowała wzrost marży brutto na sprzedaży i spadek marży netto. Miała dobrą sytuację płynnościową i kontynuowała program inwestycyjny (ciąg dalszy I etapu budowy Centrum Logistycznego, zakończenie głównych wdrożeń w ramach cyfrowej transformacji, modernizacja wydziałów produkcyjnych w polskich zakładach). Śnieżka kontynuowała integrację z Poli-Farbe bez istotnych zakłóceń. W świetle powyższych zarząd rekomendował wypłatę dywidendy w wysokości 2,6 zł na akcję, wymienił prezes.

"Śnieżka nie korzystała z tarczy antykryzysowej, jedynym elementem było skorzystanie z możliwości odroczenia podatku dochodowego" - wskazał Mikrut.

"Wszystko wskazuje, że nie będziemy zmuszeni do przerwania inwestycji. Planowaliśmy ok. 95 mln zł nakładów w br. Pewnie będzie trochę mniej, może o kilkanaście procent" - wyjaśnił prezes.

Dominujący udział w całkowitych przychodach ze sprzedaży grupy w I kw. (63,2%) miała sprzedaż realizowana na rynku polskim, która wzrosła o 1,6% r/r, tj. do poziomu 105,95 mln zł. W ciągu trzech miesięcy 2020 roku przychody grupy ze sprzedaży na rynku węgierskim wyniosły 33 mln zł (udział w strukturze sprzedaży na poziomie 19,7%; wzrost o 32,44 mln zł r/r). Spółka podała, że znacząco lepsze wyniki sprzedażowe grupa uzyskała na rynku ukraińskim. Przychody grupy ze sprzedaży na tym rynku w ciągu trzech miesięcy br. wyniosły 16,07 mln zł. Na rynku białoruskim, który obecnie jest dla grupy czwartym rynkiem zbytu, grupa uzyskała przychody ze sprzedaży w wysokości 6,79 mln zł.

Prezes potwierdził, że spółka zaobserwowała trend związany ze zwiększeniem aktywności remontowej Polaków w czasie pandemii.

"Taki trend obserwujemy, ale jaki [duży] to będzie wpływ - trudno powiedzieć. To dotyczy nie tylko farb, ale w ogóle materiałów wykończeniowych i dzięki temu te branże będą mniej dotknięte pandemią" - zakończył Mikrut.

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka jest jednym z czołowych producentów farb i lakierów w Polsce. W 2003 r. zadebiutowała na warszawskiej giełdzie. Jej fabryki są zlokalizowane w Polsce, na Ukrainie, Białorusi i Węgrzech. W 2019 r. miała 717 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)