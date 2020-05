Atlas Estates miało 1,75 mln euro straty netto, 0,36 mln euro zysku EBIT w I kw.



Warszawa, 25.05.2020 (ISBnews) - Atlas Estates odnotowało 1,75 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 0,92 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 0,36 mln euro wobec 0,79 mln euro zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5,8 mln euro w I kw. 2020 r. wobec 8,1 mln euro rok wcześniej.

"Po pierwszym kwartale zakończonym 31 marca 2020 r. strata netto wyniosła 1,7 mln euro, wobec straty netto w wysokości 0,9 mln euro odnotowanej w analogicznym okresie poprzedniego roku. Zmiana na tej pozycji nastąpiła głównie w wyniku zwiększenia straty na instrumencie pochodnym na stopę procentową, związanym z kredytem bankowym hotelu Hilton (transza w PLN), a także w wyniku ograniczenia działalności hotelu Hilton w marcu 2020 r." - napisał przewodniczący rady dyrektorów Mark Chasey w liście do akcjonariuszy.

"Biorąc pod uwagę warunki panujące obecnie na rynkach finansowych oraz perturbacje wywołane pandemią COVID19, do priorytetowych zadań należą poprawa płynności, zapewnienie sobie dostępu do kapitału i monitorowanie rynku w celu identyfikacji nowych możliwości inwestycyjnych. Osiągnięcie tych celów ma szczególne znaczenie dla grupy, ponieważ stanowi podstawę działań podejmowanych w celu dalszego rozwoju działalności" - dodał.

Około 93% wartości portfela Atlas stanowią inwestycje zlokalizowane w Polsce. Grupa aktywnie działa w Polsce, ponieważ uznaje, że w tym kraju posiada największe kompetencje i zasięg działania. Atlas prowadzi również działalność na rynkach nieruchomości w Rumunii i Bułgarii.

Atlas Estates Limited jest zarejestrowaną na wyspie Guernsey spółką inwestująca w nieruchomości w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2008 r.

