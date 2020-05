Ferrum miało wstępnie ok. 2,73 mln zł straty netto w I kw. 2020 r.



Warszawa, 25.05.2020 (ISBnews) - Ferrum odnotowało ok. 2,73 mln zł straty netto w I kw. 2020 r., tj. o ok. 225 tys. zł mniej w porównaniu do straty netto poniesionej za I kw. 2019 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane.

"Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej grupy wyniósł w I kwartale 2020 r. ok. 1 834 tys. zł i był wyższy o ok. 1 417 tys. zł od zysku operacyjnego za I kwartał 2019 r." - czytamy w komunikacie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto wyniosły ok. 141,37 mln zł, co stanowiło wzrost o ok. 34 mln zł, tj. o ok. 32% r/r, podano także.

"Znaczące zwiększenie przychodów w Grupie Ferrum to zarówno kontynuacja trendu, który obserwujemy od kilku kwartałów, będącego konsekwencją uruchomienia w 2018 r. nowej linii do produkcji rur spiralnie spawanych i rozpoczęcie dostaw do OGP Gaz-System S.A. w I kwartale 2020 r. przez Ferrum S.A., jak i wzrost sprzedaży w spółce zależnej ZKS Ferrum S.A. Grupa posiada zdywersyfikowany portfel zamówień, w skład którego wchodzą m.in. kontrakty o znaczeniu strategicznym dla polskiej gospodarki i bezpieczeństwa energetycznego" - skomentował prezes Krzysztof Kasprzycki, cytowany w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2020 r. wyniosła ok. 4,33 mln zł i była niższa o ok. 392 tys. zł od straty netto poniesionej w I kw. 2019 r.

Szczegółowe informacje na temat ostatecznych wyników finansowych Ferrum przekaże do publicznej wiadomości 1 czerwca 2020 r.

Grupa kapitałowa Ferrum specjalizuje się w produkcji rur do przesyłu mediów. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 1997 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Ferrum sięgnęły 353 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)