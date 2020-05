Podany bilans oznacza, że liczba zgonów wynosi 1606, zaś wykrytych zakażeń - 24698. Jednak spośród zakażonych już ponad 21 tys. osób wyzdrowiało.

Naczelny lekarz Irlandii Tony Holohan zauważył wprawdzie, że brak zgonów może być efektem weekendowych opóźnień w potwierdzaniu przyczyny, co było widoczne już w poprzednich tygodniach, niemniej jest to wyraźny znak cofania się epidemii. Od początku drugiego tygodnia maja tylko raz zdarzyło się, że dobowa liczba zgonów przekroczyła 20. Jeśli chodzi o nowe zakażenia, to w ostatnich 10 dniach tylko raz zdarzyło się, by ich liczba była większa niż 100.

Pierwszy przypadek koronawirusa w Irlandii wykryto 29 marca, pierwszy zgon z powodu Covid-19 miał miejsce 11 marca. Największą dobową liczbę zgonów - nie uwzględniając uzupełnionych później zaległych przypadków - stwierdzono 20 kwietnia. Zmarło wtedy 77 osób.

Bartłomiej Niedziński (PAP)