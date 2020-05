Ultimate Games ma umowę na wydanie gry ' Uboat' na Xbox i PS4



Warszawa, 26.05.2020 (ISBnews) - Ultimate Games zawarło z PlayWay oraz z 2 osobami fizycznymi umowę na port i wydanie gry "Uboat" na Xbox One i PlayStation 4, podała spółka. Planowany termin premiery gry to 2021 r.

"W zamian za wykonanie portu i wydanie gry spółce przysługuje określony w umowie procent z przychodów ze sprzedaży gry na ww. platformach. Warunki umowy nie odbiegają od standardowych stosowanych w branży gamedev. Zgodnie z zawartą umową spółka jest uprawniona do udzielania dalszych licencji w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy" - czytamy w komunikacie.

Spółka zdecydowała o publikacji raportu z uwagi na fakt, że ocenia potencjał sprzedażowy gry (sprzedaż na poziomie 161,5 tys. szt. na platformie PC wg danych na dzień 31.12.2019 r.) jako mogący istotnie wpłynąć na sytuację finansową spółki w przyszłości, wskazano w materiale.

Ultimate Games prowadzi działalność na rynku gier wideo, specjalizując się w zakresie produkcji i dystrybucji gier na komputery stacjonarne oraz urządzenia mobilne. W 2016 r. spółka pozyskała znaczącego inwestora - PlayWay. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od lipca 2019 r.

(ISBnews)