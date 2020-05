„Będzie to już drugie połączenie Litgrid ze strategicznymi partnerami w Polsce” - zauważa w komunikacie Daivis Virbickas, dyrektor generalny litewskiego operatora. Przypomina, że „wcześniej zostało zbudowane naziemne połączenie LitPol Link” - polsko-litewski most energetyczny.

„Drugie połączenie będzie morskie. Jego budowa będzie punktem zwrotnym w projekcie synchronizacji, co przyczyni się do osiągnięcia strategicznego celu Litwy – (jakim jest) połączenie się z sieciami elektrycznymi Europy kontynentalnej i uniezależnienie się od Rosji” - podkreśla Virbickas.

Operatorzy systemów przesyłowych Litwy i Polski, podpisując porozumienie, zobowiązali się do wspólnej budowy morskiego połączenia Harmony Link o mocy 700 MW. Wartość projektu, którego budowa ma się zakończyć do 2025 roku, wyniesie około 680 mln euro. Jak zaznacza Litgrid, „jest to największy i najdroższy projekt synchronizacji państw bałtyckich z Europą kontynentalną”.

Zgodnie z zawartą umową Litgrid będzie odpowiedzialny za budowę kabla prądu stałego (HVDC), a PSE – za budowę stacji przekształtnikowych HVDC na Litwie i w Polsce.

Z Wilna Aleksandra Akińczo (PAP)