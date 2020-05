Warszawa, 27.05.2020 (ISBnews) - Mazurska Manufaktura wznowiła rozmowy z domami maklerskimi w kwestii wejścia na NewConnect w tym roku, poinformował ISBnews prezes Jakub Gromek.



"Aktualnie wznowiliśmy rozmowy z domami maklerskimi w kwestii dematerializacji akcji oraz wejścia na New Connect w tym roku" - powiedział ISBnews Gromek.



Wcześniej spółka przeprowadziła emisję akcji na platformie Beesfund na 2,5 mln zł i dodatkowo dwie zamknięte na kolejne ok. 1,5 mln zł.



"Wszystkie dokumenty zostały już wysłane do KNF" - dodał prezes.



Mazurska Manufaktura, obok produkcji alkoholi pod własnymi markami, rozwija także projekt MM Hygienic ze środkami do dezynfekcji oraz platformę ekraft.pl, która ma rozpocząć sprzedaż poza granice Polski.



"Jednocześnie na czerwiec planujemy pierwszy rozlew limitowanej ilości naszych importowanych kraftów. Każda seria to tylko 3 000 butelek. Projekt przyspieszył dzięki wpisaniu naszego zakładu na listę oficjalnych rozlewców szkockiej whisky" - zaznaczył Gromek.



Mazurska Manufaktura to producent alkoholi, który szykuje się do wejścia na NewConnect w tym roku.



Sebastian Gawłowski



(ISBnews)