Akcjonariusze Wawelu zdecydowali o wypłacie 30 zł dywidendy na akcję



Warszawa, 27.05.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze Wawelu zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę 44,99 mln zł, co oznacza wypłatę w wysokości 30 zł na akcję, podała spółka.

"Zwyczajne walne zgromadzenie Wawel S.A. podjęło uchwałę w sprawie przeznaczenia na dywidendę dla akcjonariuszy kwoty 44 992 650 zł, co stanowi 30 zł na jedną akcję. Dywidendą objętych jest 1 499 755 akcji emitenta" - czytamy w komunikacie.

Akcjonariuszy ustalili także prawo do dywidendy na dzień 8.06.2020 r., a termin wypłaty dywidendy na 16.06.2020 r.

Rok wcześniej akcjonariusze Wawelu zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę kwoty 37,49 mln zł, tj. 25 zł na akcję.

Wawel to producent czekolad, batonów, cukierków i bombonierek, notowany na warszawskiej giełdzie od 1998 r.

(ISBnews)