We wtorek trzy połączone senackie komisje kontynuowały prace nad ustawą ws. organizacji wyborów prezydenckich w 2020 r. - ich posiedzenie przerwano do poniedziałku.

Przewodniczący klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski w rozmowie z PAP podkreślił, że "jeżeli wybory odbędą się 28 czerwca, to Lewica nie będzie podważała konstytucyjności tych wyborów". "Wnioski, które składamy w Senacie mają tylko i wyłącznie doprowadzić do sytuacji, w której wszystkie siły polityczne będą deklarowały to samo, czyli że po wyborach nie będą ich podważały, również PiS" - powiedział.

Pytany, czy między PSL a Lewicą jest umowa ws. ustawy, odpowiedział: "Nie ma żadnej umowy, wszyscy współpracują tak samo".

Morawska-Stanecka zapytana przez PAP, czy opozycja, która stanowi większość w Senacie, jest zdeterminowana, aby wybory prezydenckie odbyły się po 6 sierpnia, stanowczo zaprzeczyła. "To nie jest kwestia żadnej determinacji. To jest kwestia dbałości o to, żeby z Senatu wyszła ustawa na podstawie której, jeżeli odbędą się wybory, to jeżeli będzie ten wynik niekorzystny dla PiS, to PiS nie odpali jakiejś petardy w postaci zaskarżenia tego do Sądu Najwyższego, bo wtedy to dopiero społeczeństwo by nic rozumiało" - powiedziała.

"To absolutnie nie jest żadna obstrukcja. To nie jest żadna próba przesunięcia tych wyborów, bo przecież mieliśmy mieć wybory 10 maja i wszyscy byli na to przygotowani, oczywiście zdarzył się Covid-19, seria wydarzeń, na które PiS nie zareagował właściwie, ponieważ nie ogłoszono stanu klęski żywiołowej, więc te wybory powinny się odbyć, ale się nie odbyły decyzją dwóch panów, więc ja bym bardzo chciała, kiedy one się już odbędą, że ten wynik będzie już ostateczny - bez względu na to, kto wygra" - argumentuje Morawska-Stanecka.

W ocenie senatora Lewicy Wojciecha Koniecznego, "wszystkie terminy wyborów są otwarte". "Data wyborów na koniec czerwca jest być może mniej prawdopodobna, ale już ten pierwszy czy drugi tydzień lipca tak" - powiedział. "Nasze stanowisko nie jest takie, że my jesteśmy przeciwni tym wyborom. My jesteśmy gotowi do wyborów w każdej chwili, w każdym terminie, który będzie, mamy swoje postulaty, które podczas okrągłego stołu zostały zgłoszone, częściowo uwzględnione, częściowo nie. Nasza decyzja zależy od tego, które poprawki do tej ustawy przejdą" - stwierdził.

"Jest prośba o opinię prawną, która została skierowana do konstytucjonalistów, stąd to wydłużenie tego czasu, natomiast po uzyskaniu tej opinii prawnej dopiero wtedy będzie podjęta ostateczna decyzja" - zaznaczył Konieczny.

Przyznał, że nie wie też nic na temat ustaleń między PSL a Lewicą w sprawie ustawy. "Wiem, że w poniedziałek będzie prawdopodobnie rano spotkanie liderów koalicji większościowej w Senacie i wtedy zapadną prawdopodobnie ostateczne decyzje, w oparciu też o tą wiedzę, która będzie od ekspertów" - powiedział PAP.

Konieczny podkreślił, że przyjęcie ustawy ws. wyborów nie jest możliwe bez poprawek. "Nam chodzi o to, żeby wybory były sprawiedliwe, tajne, powszechne, żeby przeprowadziła je PKW - tego się trzymamy w dalszym ciągu" - przyznał senator Lewicy.

12 maja Sejm uchwalił nową ustawę dotyczącą wyborów prezydenckich w 2020 r. Zakłada ona, że w wyborach tych głosowanie będzie odbywać się w lokalach wyborczych, ale będzie też możliwość głosowania korespondencyjnego.

Do poniedziałku ogłoszono przerwę w posiedzeniu trzech połączonych senackich komisji: praw człowieka, praworządności i petycji, samorządu terytorialnego i administracji państwowej, które zajmują się ustawą ws. organizacji wyborów prezydenckich w 2020 r. Wicemarszałek Senatu Gabriela Morawska-Stanecka (Lewica) zgłosiła poprawkę zakładającą, że ustawa wejdzie w życie 6 sierpnia br.

We wtorek marszałek Sejmu Elżbieta Witek zaapelowała do Grodzkiego, aby Senat przyjął ustawę ws. przeprowadzenia wyborów prezydenckich jeszcze w tym tygodniu. "To jest ustawa ustrojowa, która dotyczy wyboru głowy państwa, nie może poczekać" - mówiła Witek. Marszałek Sejmu nawiązała do podanej przez marszałka Senatu informacji, że posiedzenie izby, która ma zająć się ustawą dot. przeprowadzenia wyborów prezydenckich w 2020 r. zaplanowano na najbliższy poniedziałek, wtorek i środę. (PAP)

