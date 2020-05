Archicom sfinalizował sprzedaż biurowca City One za 33,8 mln euro



Warszawa, 28.05.2020 (ISBnews) - Grupa Archicom sfinalizowała umowę sprzedaży biurowca City One - pierwszego z dwóch budynków kompleksu City Forum we Wrocławiu, podała spółka. Właścicielem obiektu został międzynarodowy inwestor instytucjonalny. Wartość transakcji wyniosła 33,8 mln euro.

"Z satysfakcją możemy stwierdzić, że mocne wartości biurowca i naszej marki bronią się niezależnie od sytuacji rynkowej związanej z pandemią. Doskonała lokalizacja, przemyślana koncepcja całego kompleksu i przestrzeni biurowych, nowoczesne rozwiązania oraz prestiżowi najemcy zdecydowały o atrakcyjności inwestycyjnej naszego projektu. Jestem przekonany, że City One zapewni pracownikom optymalne i komfortowe warunki pracy, a nowemu właścicielowi rosnącą w czasie wartość. Biorąc pod uwagę sukces komercjalizacji pierwszego z budynków, jesteśmy przekonani, że zarówno atrakcyjność kompleksu, jak i potencjał wrocławskiego rynku przyciągnie kolejnych najemców i inwestorów" - powiedział członek zarządu Archicom odpowiedzialny za segment komercyjny Tomasz Sujak, cytowany w komunikacie.

City One to nowoczesny biurowiec klasy A z certyfikatem LEED Gold o powierzchni najmu 12 000 m2. W zlokalizowanym w centrum Wrocławia przy ul. Traugutta 45 budynku swoje siedziby mają najemcy tacy jak: EPAM, Ten Square Games, Travelplanet, Notus Finanse, Connect Lunch Bar oraz Archicom, wskazano również.

"Sprzedaż City One potwierdza, że Archicom jest obecnie jednym z najbardziej znaczących deweloperów w Polsce, który doskonale przygotowuje aktywa na potrzeby wymagających inwestorów instytucjonalnych pod kątem długości i jakości umów najmu, jak również jakości dostarczanych budynków. Transakcja pokazuje też niesłabnące zainteresowanie inwestorów Polską i inwestycjami w polskich miastach regionalnych. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że CBRE mogło wspierać Archicom przy wynajmie, zarządzaniu nieruchomością i przy jej sprzedaży" - dodał dyrektor w dziale Investment Properties firmy CBRE Przemysław Łachmaniuk.

Zakończenie realizacji drugiego z budynków kompleksu, czyli City 2 (również o powierzchni 12 000 m2), planowane jest w III kw. 2020 r. Trwają zaawansowane rozmowy z kolejnymi najemcami.

Archicom Polska S.A. jest częścią grupy kapitałowej Archicom S.A. Grupa Archicom to ogólnopolski deweloper, lider wrocławskiego rynku mieszkaniowego realizujący projekty także w Krakowie, Trójmieście, Poznaniu i Łodzi. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r.

(ISBnews)