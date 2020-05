Akcjonariusze Archicomu zdecydują 25 VI o niewypłacaniu dywidendy za 2019 rok



Warszawa, 28.05.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze Archicomu zdecydują na zwyczajnym walnym zgromadzeniu zwołanym na 25 czerwca br. o przeznaczeniu zysku za 2019 rok, w wysokości 44,6 mln zł, na kapitał rezerwowy przeznaczony na wypłatę w przyszłości dywidend lub zaliczek na przewidywane dywidendy, wynika z projektów uchwał.

"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą Archicom [...] postanawia dokonać podziału zysku netto spółki za rok obrotowy 2019 w wysokości 44 601 299,01 zł (tj. kwota odpowiadająca zyskowi netto w kwocie 61 030 318,53 zł pomniejszonemu o wypłacone w 2019 r. zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za 2019 rok w wysokości 16 429 019,52 zł) wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym spółki poprzez przekazanie 44 601 299,01 zł na utworzony w spółce [...] kapitał rezerwowy przeznaczony na wypłatę w przyszłości dywidend lub zaliczek na przewidywane dywidendy" - czytamy w projekcie uchwały.

Z uwagi na aktualną sytuację związaną z pojawieniem się pandemii wirusa SARS-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19, której skutki rozprzestrzeniania są trudne do przewidzenia dla sytuacji gospodarczej w kraju oraz sytuacji ekonomicznej spółki uzasadnionym jest zawieszenie polityki dywidendowej spółki, przewidującej dotychczas wypłatę akcjonariuszom spółki dywidendy na poziomie co najmniej 50% wypracowywanego skonsolidowanego zysku netto, które to zawieszenie miałoby zastosowanie do wypłaty dywidendy z zysku netto za rok obrotowy zakończony dnia 31.12.2019 roku i przeznaczenie części zysku netto spółki za rok obrotowy 2019 w wysokości 44 601 299,01 zł na kapitał rezerwowy spółki z przeznaczeniem na wypłatę w przyszłości dywidend lub zaliczek na przewidywane dywidendy, podkreślono w uzasadnieniu.

Jednocześnie "zwyczajne walne zgromadzenie spółki [...] postanawia zmienić przeznaczenie kapitału rezerwowego utworzonego uchwałą nr 20/05/2018 zwyczajnego walnego zgromadzenia Archicom Spółki Akcyjnej z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na wypłatę dywidend w przyszłości w ten sposób, że środki pieniężne zgromadzone na tym kapitale rezerwowym mogą być przeznaczone na wypłatę w przyszłości dywidend lub zaliczek na przewidywane dywidendy" - wskazano również w projekcie uchwały.

Archicom Polska S.A. jest częścią grupy kapitałowej Archicom S.A. Grupa Archicom to ogólnopolski deweloper, lider wrocławskiego rynku mieszkaniowego realizujący projekty także w Krakowie, Trójmieście, Poznaniu i Łodzi. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r.

(ISBnews)