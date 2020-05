Braster miał wstępnie 2,3 mln zł straty netto w I kw. 2020 r.



Warszawa, 28.05.2020 (ISBnews) - Braster w restrukturyzacji odnotował ok. 2,3 mln zł straty netto w I kw. 2020 r., wobec 4,4 mln straty netto w I kw. 2019 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane.

Przychody netto ze sprzedaży wyniosły w I kw. 115 tys. wobec 176 tys. w ub. roku. Strata operacyjna wyniosła w I kw. 2,32 mln zł wobec 4,03 mln straty w I kw. 2019 r.

Jednocześnie spółka podała, że w całym 2019 roku zanotowała 583 tys. zł przychodów. Strata operacyjna wyniosła 13,7 mln zł, a strata netto 15,5 mln zł.

Spółka podkreśliła, że dane finansowe za rok obrotowy 2019 podlegają badaniu przez biegłego rewidenta, w związku z czym mogą ulec zmianie, a ostateczne wyniki finansowe za ten okres zostaną przedstawione w raporcie rocznym, którego publikacja planowana jest na 23 czerwca 2020 r. Natomiast ostateczne wyniki finansowe za I kwartał zostaną opublikowane 22 lipca 2020 r.

"Celem procesu restrukturyzacji jest z jednej strony ograniczenie kosztów cashflow (bez amortyzacji) do poziomu ok. 30% wartości za rok 2019, tj. do ok. 3,2 mln zł rocznie, z drugiej zaś wygenerowanie - w oparciu o zakład produkcyjny w Szeligach - przychodów ze sprzedaży umożliwiających w kolejnych 12 miesiącach zbilansowanie ich z ww. kosztami, później zaś uzyskanie trwałej rentowności. W ramach redukcji kosztów w 2020 roku zrezygnowano z szeregu usług zewnętrznych, w tym z wynajmu biur na Stadionie Narodowym. Racjonalizowane jest zatrudnienie poprzez weryfikację możliwości finansowych spółki oraz zaangażowania i wydajności zatrudnionych lub współpracujących osób" - czytamy w komentarzu zarządu do wstępnych wyników.

Według zarządu, budowanie strony przychodowej spółki dokonuje się w oparciu o posiadane i niewykorzystane w pełni zaplecze produkcyjne w Szeligach.

"Z jednej strony opracowywane i wprowadzane są nowe produkty z wykorzystaniem technologii produkcji folii termograficznej (część medyczna), z drugiej kształtuje się nowy kierunek biznesowy spółki (część niemedyczna), w ramach którego poprzez istniejące spółki zewnętrzne, które mają docelowo znaleźć się w przyszłej grupie kapitałowej Braster, produkowane i oferowane będą nowoczesne rozwiązania z zakresu efektywności energetycznej, w tym skutery oraz hulajnogi elektryczne, magazyny energii do użytkowania w domach i przedsiębiorstwach integrowane z ładowarkami oraz z mikroinstalacjami PV oraz inne produkty z zakresu SmartCity" - czytamy dalej.

Według zarządu, plan uzyskania równowagi finansowej, którego zarys został przedstawiony powyżej, powinien doprowadzić do zbudowania do końca 2021 roku trwale rentownej grupy kapitałowej Braster opartej na dwóch filarach - medycznym i niemedycznym. W opinii zarządu umożliwi to pozyskanie kapitału w ilości niezbędnej do ustabilizowania sytuacji finansowej spółki oraz spłatę wszystkich niewykupionych obligacji, podano także.

Braster jako jedyna firma na świecie posiada sprawdzoną technologię produkcji matryc ciekłokrystalicznych, w oparciu o którą opracowała prototyp urządzenia Brater Tester - innowacyjnego medycznego testera termograficznego służącego do wczesnego wykrywania patologii piersi, w szczególności raka piersi. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2015 r.

(ISBnews)