Erbud zaproponuje ZWZ przeprowadzenie skupu akcji własnych za maks. 16,5 mln zł



Warszawa, 28.05.2020 (ISBnews) - Zarząd Erbudu zaproponuje zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu podjęcie uchwały dotyczącej skupu akcji własnych, za maksymalnie 16,5 mln zł w celu umorzenia i następnie obniżenie kapitału zakładowego, podał Erbud.

"Zarząd zaproponuje upoważnienie dla zarządu do określenia liczby akcji własnych będących przedmiotem nabycia przez spółkę oraz ceny nabycia jednej akcji własnej, przy czym ustalona cena nie może być niższa niż 17 zł oraz wyższa niż 40 zł" - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie zarząd spółki informuje, że nie podjął decyzji o wznowieniu stosowania polityki dywidendy, podano także.

6 kwietnia Erbud podał, że z powodu pandemii koronawirusa COVID-19 podjął decyzję o zawieszeniu stosowania zasad dotyczących podziału zysku, opublikowanych w marcu 2019 r. Zakładają one, że zarząd będzie rekomendował walnemu zgromadzeniu wypłaty dywidend na poziomie 30-70% skonsolidowanego zysku netto.

Erbud odnotował 33,63 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 20,38 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk netto ogółem sięgnął 35,04 mln zł wobec 21,14 mln zł straty w 2018 r.

Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2019 r. miała 2,31 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)