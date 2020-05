T-Bull miał 2,1 mln zł zysku netto, 1,28 mln zł zysku EBIT w 2019 r.



Warszawa, 29.05.2020 (ISBnews) - T-Bull odnotował 2,1 mln zł jednostkowego zysku netto w 2019 r. wobec 0,5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 1,28 mln zł wobec 0,03 mln zł straty rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 6,58 mln zł w 2019 r. wobec 7,23 mln zł rok wcześniej.

T-Bull zakończył 2019 r. z wynikiem 2,1 mln zł, co stanowi aż 400% zysku z 2018 r. Niewielki spadek nastąpił w liczbie pobrań produkcji rodzimego studia. Rok 2018 firma zakończyła liczbą 86 milionów, natomiast ubiegły zaowocował nieco ponad 74 milionami. Przyczyną tego wyniku jest zmiana w podejściu do procesu tworzenia gier – studio wydaje mniej produkcji, skupiając się na stabilnym rozwoju portfolio przy równoczesnym poszerzaniu gamingowych horyzontów poprzez wdrożenia na nowe platformy, co da wrocławianom możliwość dotarcia do nowej grupy entuzjastów wirtualnej rozgrywki, podała spółka.

"Jesteśmy firmą o zasięgu międzynarodowym, która stale utrwala stabilną i silną pozycję na rynku, nasze wyniki finansowe są tego potwierdzeniem. To szczególnie ważne w odniesieniu do roku 2019, kiedy jeszcze mocniej skupiliśmy się na realizacji ogłoszonej przez nas w 2017 roku strategii i rozszerzaniu naszego portfolio o produkcje dedykowane na inne platformy niż tylko te mobilne" - powiedział członek zarządu i współzałożyciel T-Bull Damian Fijałkowski, cytowany w komunikacie.

Niezmiennymi liderami popularności w portfolio spółki są gry 'Moto Rider GO' oraz 'Top Speed'. Obie produkcje świętowały przekroczenie okrągłych wyników odpowiednio 100 milionów dla 'Moto Rider GO' oraz 50 milionów dla 'Top Speed'. Znacznym uznaniem cieszą się też, inne produkcje studia, jak 'Top Speed 2' czy 'Tank Battle Heroes', podano także.

"Zeszły rok to także sukces w postaci przyznaniasSpółce kolejnego już dofinansowania w ramach konkursu GameINN na projekt iDe-Tox, którego celem jest zapewnienie kompleksowej ochrony graczy przed toksycznymi zachowaniami w cyberprzestrzeni" - podsumowano.

T-Bull to polskie przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją i dystrybucją gier mobilnych. Specjalizuje się w tworzeniu gier mobilnych opartych na modelu płatności Free-to-Play (F2P). W sierpniu 2018 r. spółka zadebiutowała na głównym rynku GPW.

