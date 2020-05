Amica widzi poprawę na niektórych rynkach w II kw., m.in. w Polsce i Niemczech



Warszawa, 29.05.2020 (ISBnews) - Amica obserwuje wzrost popytu na niektórych swoich rynkach w maju i w zamówieniach na czerwiec, w porównaniu do okresu najgłębszego zamrożenia gospodarek, poinformował dyrektor finansowy Michał Rakowski. Spółka najbardziej zadowolona jest z sytuacji w Polsce i Niemczech, na drugim biegunie znajdują się Rosja i Hiszpania, wynika z wypowiedzi CFO.

"Widzimy w maju i już na czerwiec zwyżki i to bardzo cieszy. Spore ożywienie panuje na rynku polskim. Podkreślamy, że stabilna sytuacja jest na rynku zachodnim, w Niemczech sytuacja cieszy nas, osiągamy wyniki na pewno porównywalne z 2019 r. Również sytuacja stabilna i dobra jest na rynku skandynawskim. To ożywienie widać też na południu Europy. Natomiast nie możemy zapominać o tych rynkach, które są w dalszym ciągu w lockdownie. Mam tu na myśli rynek wschodni - Rosja w całym kwietniu była zablokowana. Rynek hiszpański w całym kwietniu również zablokowany, to samo na początku maja i w dalszym ciągu są trudności. Rynek francuski się odmraża, wysyłki do Francji się odbywają" - wymienił Rakowski podczas wideokonferencji.

"Jednocześnie monitorujemy dostępne w poszczególnych krajach programy pomocowe. I tu mieliśmy pozytywny wpływ na ponad 0,5 mln GBP na dopłaty do wynagrodzeń. Inną 'zdobyczą' od rządu francuskiego było, że nasza spółka otrzymała kredyty na gwarancjach francuskiego banku inwestycyjnego" - dodał Rakowski.

Poinformował także, że rekomendacja dotycząca dywidendy za 2019 r. będzie przekazana na przełomie lipca i sierpnia.

W I kw. 2020 r., który był tylko częściowo pod wpływem pandemii, grupa zwiększyła sprzedaż r/r w Zachodniej Europie (+2,6%), na Wschodzie (+23,3%), a zmniejszyła w Polsce (-4,4% r/r), na Północy (-6,8%) i na Południu (-9,85%).

Grupa Amica zanotowała w pierwszym kwartale 2020 roku 686,5 mln zł sprzedaży (+1% r/r), co przy wzroście marży brutto na sprzedaży pozwoliło na wypracowanie 199,2 mln zł wyniku na tym poziomie (+4% r/r). Ze względu na uwarunkowanie wypływające z pandemii koronawirusa zwiększony został odpis na zapasach (+1,3 mln zł r/r pozostałych kosztów operacyjnych), a w kosztach finansowych na bazie stosowanego modelu wzrosły oczekiwane straty należności (+1,9 mln zł r/r). Przed rokiem została też rozwiązana rezerwa aktualizująca wartość magazynu (1,1 mln zł), co dodatkowo zaburza porównanie rok do roku na poziomie EBITDA czy zysku brutto. Z kolei w obszarze cash flow i bilansu Grupa Amica poprawiła o ok. 74 mln zł wartość wygenerowanych przepływów z działalności operacyjnej, zmniejszyła również zadłużenie netto o 31% r/r. W efekcie wskaźnik dług/netto do EBITDA znalazł się na poziomie 0,9.

Amica jest producentem sprzętu AGD, notowanym na warszawskiej giełdzie od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 3 023 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)