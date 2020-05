Francja: Urząd statystyczny: w maju nie odnotowano zwiększonej śmiertelności

Źródło: PAP

W maju nie stwierdzono we Francji zwiększonej śmiertelności w stosunku do poprzednich lat, w przeciwieństwie do sytuacji w marcu i kwietniu, podczas szczytu pandemii koronawirusa w tym kraju - pokazują dane przedstawione w piątek przez urząd statystyczny INSEE.