Od 1 czerwca br. ponownie można nadać paczkę zwykłą i priorytetową do Irlandii, przywrócono też połączenie z Andorą i Monako. Wznowiono również przyjmowanie zagranicznych przekazów pieniężnych do Watykanu. Nadal pozostają zawieszone zagraniczne przekazy pieniężne do Armenii oraz Egiptu - podała Poczta.

Realizacja pocztowych przekazów zagranicznych dla pozostałych krajów pozostaje bez zmian - czytamy w komunikacie.

Spółka dodała ponadto, że klienci będą ponownie mogli korzystać z usługi "Doręczenie na życzenie", która umożliwia zamówienie ponownego doręczenia awizowanej przesyłki poleconej pod adres wskazany na przesyłce.

Z początkiem czerwca zostaje wznowione świadczenie usługi dodatkowej dla druków bezadresowych polegającej na sprawdzeniu doręczenia druków bezadresowych przy udziale klienta - czytamy.

Spółka przypomniała, że od 30 maja zniesiony został limit klientów, którzy mogą przebywać w placówce pocztowej, nadal klienci do placówek powinni wchodzić w maseczkach i zachowywać odpowiednią odległość do okienka, w którym obsługuje go pracownik poczty oraz wobec innych klientów przebywających w placówce.

14 marca br. z powodu pandemii Covid-19 Poczta Polska zdecydowała o zawieszeniu przyjmowanie przesyłek wysyłanych za granicę. W pierwszej kolejności przywrócono możliwość wysyłania listów i paczek ekonomicznych oraz priorytetowych.

Od 8 maja br. zagraniczne przesyłki EMS zostały uruchomione do: Danii, Estonii, Finlandii, Litwy, Łotwy i Niemiec, a przesyłki GLOBAL Expres rozszerzono o: Danię, Estonię, Finlandię, Litwę i Łotwę; wcześniej była możliwość nadawania przesyłek GLOBAL Expres także do Niemiec. Od 19 maja spółka przywróciła możliwość wysyłania przesyłek do Chin.

Poczta Polska, zatrudniająca ponad 80 tys. pracowników, ma sieć ponad 7500 placówek, filii i agencji pocztowych. (PAP)