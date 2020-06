Rafał Trzaskowski wziął w poniedziałek udział w konferencji prasowej dotyczącej zmiany tras linii autobusowych nr 711 i 733 w Nadarzynie. Od poniedziałku autobusy tych linii jeżdżą już do lokalnego węzła przesiadkowego przy nowym parkingu P+R.

Prezydent stolicy zaznaczył, że w ostatnich latach komunikacja autobusowa - zwłaszcza z mniejszymi miejscowościami - w wielu miejscach Polski zamiera.

"Rząd nie widzi tego problemu, że najważniejsza jest właśnie komunikacja pomiędzy mniejszymi miejscowościami a większymi, ponieważ razem jesteśmy w stanie współpracować, dojeżdżać do pracy, wypracowywać dobre rozwiązania. I dlatego bardzo się cieszę, że powstał ten parking, że samorząd Nadarzyna mądrze wydaje pieniądze, a my - razem wspólnie - zapewniliśmy komunikację do Warszawy dwiema nowymi liniami autobusowymi" - mówił Trzaskowski. Podkreślił również, że wzmacnianie więzi pomiędzy Warszawą a gminami ościennymi jest sprawą "absolutnie priorytetową".

Wójt gminy Nadarzyn Dariusz Zwoliński zaznaczył, że od poniedziałku po teraz pierwsze autobusy ZTM linii 711, 733 rozpoczęły kursy z parkingu P+R. Dodał, że kursy rozpoczęła również linia Nadarzyn-Pruszków, a w przyszłości przez P+R pojedzie również tzw. linia B7, która będzie łączyła Nadarzyn z Brwinowem.

Zaznaczył, że P+R w Nadarzynie to 225 miejsc parkingowych, 6 stanowisk dla autobusów pod krytą wiatą, 40 miejsc na rowery, a także monitoring wewnętrzny i zewnętrzny oraz - pierwsze w Nadarzynie - miejsce do ładowania samochodów elektrycznych.

"Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że ta inwestycja powstała w wyniku współdziałania samorządów. Powstała przede wszystkim po to, żeby ograniczyć ruch samochodów w centrum Nadarzyna, ale również, żeby po części ograniczyć ruch w centrum metropolii warszawskiej" - zaznaczył Zwoliński.

Dodał, że inwestycja ma także wpłynąć na obniżenie emisji zanieczyszczeń oraz wpłynąć na rozwój komunikacji publicznej. Podkreślił również, że w pobliżu powstanie w przyszłości m.in. Nadarzyńskie Centrum Obsługi Mieszkańców, a także inne ważne inwestycje gminy Nadarzyn.

>>> Polecamy: Komornicy wracają do egzekucji w terenie; eksmisje nadal wstrzymane