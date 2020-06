W kwietniu Izba Poselska uchwaliła nowelizację budżetu, zwiększając deficyt do 300 mld koron (ponad 11,21 mld euro). Najwyższy dotąd roczny deficyt zanotowano w związku z kryzysem finansowym 2009 roku i wyniósł on ponad 192 mld koron (ponad 7 mld euro).

Według ministerstwa finansów deficyt budżetu zwiększył się maju z powodu spadku aktywności gospodarczej związanego z zamrożeniem gospodarki w ramach walki z epidemią koronawirusa, a także ze względu na rządowe wydatki na ratowanie miejsc pracy, wsparcie gospodarstw domowych i firm.

„Według obecnych danych na nadzwyczajne wsparcie gospodarki i walkę z Covid-19 wydaliśmy w sumie 57,3 mld koron (około 2,14 mld euro), kolejne ponad 10 mld koron to wsparcie kredytów. Pozostałe wydatki to świadczenia społeczne, które wzrosły o 28 mld rok do roku, a także 17 mld przeznaczonych na inwestycje, co jest niezbędne do szybkiego przezwyciężenie obecnej sytuacji" - powiedziała agencji CTK minister finansów Alena Schillerova.

W pierwszej połowie maja ministerstwo finansów obliczyło, że łączne fundusze na wsparcie gospodarki w związku ze skutkami rozprzestrzeniania się koronawirusa sięgnęły około 1,13 biliona koron, czyli 20,4 procent produktu krajowego brutto.

Niektórzy ekonomiści kwestionują rządowe dane dotyczące sum wydanych na wsparcie gospodarki – napisała agencja CTK.

Pod koniec maja przychody budżetowe spadły rok do roku o 12,6 mld koron, do 571,6 mld. Dochody podatkowe, w tym składki na ubezpieczenia społeczne, spadły rok do roku o 23,6 mld koron, do 476,3 mld koron. Wydatki budżetowe wzrosły o 93,9 mld do 729 mld koron.

Z Pragi Piotr Górecki (PAP)