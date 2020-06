MF: Podatnicy złożyli drogą elektroniczną rekordowe 18,3 mln zeznań podatkowych



Warszawa, 02.06.2020 (ISBnews) - Aż 97% podatników rozliczyło się w standardowym terminie do 30 kwietnia. Około 18,3 mln rocznych deklaracji podatkowych za 2019 r. złożono elektronicznie, z tego blisko połowę przez usługę Twój e-PIT, poinformowało Ministerstwo Finansów.

Oprócz dostępnych w ubiegłym roku zeznań PIT-37 i PIT-38, w ten sposób można było złożyć również PIT-28 i PIT-36.

"Tegoroczny rekord deklaracji złożonych elektronicznie to dla nas sygnał, że idziemy w dobrym kierunku - przygotowywane przez nas narzędzia do rozliczeń sprawdzają się w praktyce. Dzięki nim rozliczanie podatków zajmuje mniej czasu i jest prostsze" - powiedział minister finansów Tadeusz Kościński, cytowany w komunikacie.

Według wstępnych danych w 2020 r. padł nowy rekord deklaracji złożonych elektronicznie - ponad 18,3 mln. Ogółem złożono ok. 20,9 mln PIT-ów.

Tak dobry wynik to m.in. zasługa usługi Twój e-PIT, przez którą wpłynęła niemal połowa elektronicznych rozliczeń (ok. 8,7 mln). Podatnicy jeszcze chętniej niż rok wcześniej skorzystali z automatycznego rozliczenia w usłudze (3,8 mln do 2,2 mln), dzięki któremu nie muszą sami wypełniać wszystkich pozycji deklaracji, przeprowadzać obliczeń itd., podkreślił resort.

Najwięcej deklaracji w usłudze Twój e-PIT złożono w województwie mazowieckim - ok. 1,5 mln, drugie w kolejności jest w woj. śląskie z wynikiem ponad 1 mln.

Ostateczne dane dotyczące wszystkich rozliczeń będą znane za ok. 2 tygodnie, kiedy wszystkie papierowe PIT-y, złożone w ostatnich dniach maja, dotrą do urzędów skarbowych.

(ISBnews)