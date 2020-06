Wezwanie w ramach programu WiFi4EU, będzie skierowane do samorządów lub ich zrzeszeń we wszystkich krajów członkowskich. Gminy będą mogły wykorzystać środki na zakup i instalację sprzętu Wi-Fi.

Zainteresowane podmioty będą miały nieco ponad dobę, od środy od godz. 13 do czwartku do godz. 17, by aplikować o jeden z 947 bonów o wartości 15 tys. euro każdy. Komisja poinformowała o planach z wyprzedzeniem, by dać samorządom czas na przygotowanie się.

"Bezpłatna łączność w przestrzeni publicznej w całej Europie, przynosi korzyści zarówno obywatelom, jak i turystom, jednocześnie wzmacniając pozytywne skutki połączonych społeczności lokalnych" - oświadczył we wtorek unijny komisarz ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton.

Aby złożyć wniosek o wsparcie, samorządy muszą zarejestrować się na portalu https://wifi4eu.ec.europa.eu/#/home. Bony będą rozdzielane zgodnie z kolejnością zgłoszeń. By zapewnić najlepszą możliwą równowagę geograficzną, każde państwo uczestniczące będzie uprawnione do co najmniej 15 bonów.

Obecne zaproszenie do składania wniosków jest czwartym i ostatnim w ramach programu WiFi4EU. Od czasu jego startu w 2018 r. przyznano w sumie 7 980 kuponów i 120 mln euro dofinansowania.

Korzystanie z sieci sfinansowanych w ramach inicjatywy WiFi4EU musi być bezpłatne, nie być poprzedzone reklamami i nie wiązać się z koniecznością udostępniania danych osobowych do celów komercyjnych. Środki finansowe są przyznawane wyłącznie sieciom, które nie powielają w tej samej przestrzeni publicznej istniejących bezpłatnych prywatnych lub publicznych ofert takiej samej jakości.

Z Brukseli Krzysztof Strzępka (PAP)