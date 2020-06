Zniesienie tych kluczowych restrykcji oraz wymogu przedstawiania ważnego powodu podróży następuje w momencie wyraźnej poprawy sytuacji epidemiologicznej, gdy w siedmiu regionach nie zanotowano żadnych kolejnych zgonów z powodu Covid-19, a w ośmiu nie ma nowych zakażeń.

Również w środę przestaje obowiązywać nakaz dwutygodniowej kwarantanny wobec osób przybywających z państw układu z Schengen i Wielkiej Brytanii.

Włosi mogą odwiedzać rodziny i przyjaciół w innych regionach kraju, a przede wszystkim pojechać na wakacje po długiej narodowej kwarantannie. Ograniczenia w podróży zostają zdjęte na kilka dni przed zakończeniem roku szkolnego, który od marca trwa wyłącznie w formie zdalnego nauczania.

W tej fazie walki z epidemią decyzje dotyczące zasad otwarcia podejmują władze regionalne. Rząd Giuseppe Contego nie postawił żadnych dodatkowych warunków.

„Kraj zaczyna żyć”- ogłosił w przeddzień tzw. trzeciej fazy minister do spraw regionów Francesco Boccia.

Władze stołecznego Lacjum zapowiedziały mierzenie temperatury pasażerom pociągów , samolotów i statków. Nie będą mogły wyruszyć w podróż osoby z temperaturą powyżej 37,5 stopnia, zaś przyjeżdżający będą w takim przypadku kierowani do domowej izolacji i na badanie na obecność koronawirusa.

Na Sardynii, której gubernator chciał początkowo wprowadzić paszport sanitarny potwierdzający brak wirusa, obowiązywać będzie skrupulatny system kontroli i rejestracji wszystkich przyjezdnych, umożliwiający ustalenie miejsca ich pobytu.

Na Sycylii na lotniskach i w portach będzie prowadzony pomiar temperatury. Uruchomiona zostanie aplikacja z lokalizacją pobytu użytkownika.

Władze Apulii oczekują, że każda przybywająca tam osoba zasygnalizuje swój przyjazd i zostawi informację, jak można się z nią skontaktować.

Kontrole przyjezdnych prowadzone będą w Kampanii.

Dyrekcja włoskich kolei zapowiedziała, że w całym kraju nie będą wpuszczane do pociągów dużych prędkości oraz Intercity osoby z temperaturą powyżej 37,5 stopnia.

Wszędzie ma dalej obowiązywać wymóg zachowania dystansu społecznego oraz zakaz obejmowania i pocałunków. Mogą sobie na to pozwolić tylko osoby mieszkające razem. Za złamanie tych przepisów grozi kara finansowa, nawet do 400 euro.

Kolejnym etapem odmrażania kraju będzie otwarcie począwszy od 15 czerwca kin, teatrów i sal koncertowych. Liczba widzów nie może w nich przekroczyć dwustu. W przypadku wydarzeń pod gołym niebem może być to maksimum tysiąc osób.

Grecja przygotowuje się na przyjęcie turystów z całego świata

Grecki minister turystyki zapewnił we wtorek, że kraj jest gotowy do przyjęcie latem turystów z całego świata, zaś władze z udziałem ekspertów nadal będą monitorowały zagrożenia związane z koronawirusem, tak, by wakacyjny wypoczynek był całkowicie bezpieczny.

"Każdy turysta jest mile widziany (....). To był bardzo stresujący dla wszystkich rok, teraz bardzo ważne jest uzupełnianie baterii. Ale oczywiście będziemy musieli poczekać na ekspertów, na organy międzynarodowe, aby powiedzieli czy jest już całkiem bezpiecznie" - powiedział Harry Theoharis w wywiadzie dla agencji The Associated Press.

"Nie chcemy narażać ludzi, którzy nas odwiedzają. I, oczywiście, naszych obywateli" - dodał.

Rygorystyczna kwarantanna utrzymała skalę epidemii koronawirusa w Grecji na stosunkowo niskim poziomie, według danych resortu zdrowia na Covid-19 zmarło tylko 179 osób, zanotowano łącznie ponad 2900 przypadków zakażenia. 11 chorych jest na intensywnej terapii.

Ograniczenie blokowania kraju zostały stopniowo złagodzone do tego stopnia, że życie prawie wróciło do normy - twierdzi minister, zaś Grecja jest w dużym stopniu uzależniona od turystyki, która pomaga wzmocnić gospodarkę dopiero wychodzącą z trwającego dekadę kryzysu finansowego.

Władze kraju promują Grecję jako bezpieczne, atrakcyjne miejsce wakacyjnego wypoczynku, jedocześnie licząc, że turyści z zagranicy nie spowodują nowej fali epidemii.

We wtorek władze ogłosiły, że poprzedniego dnia 12 pasażerów, którzy przylecieli z Dauhy w Katarze, miało pozytywny wynik testu na koronawirusa. W tej sytuacji grecka Agencja Ochrony Cywilnej zawiesiła loty z Kataru do 15 czerwca.

Obecnie wszyscy pasażerowie przylatujący do Grecji muszą poddać się testom i spędzić noc w hotelu na oczekiwaniu na ich rezultat.

Rząd opracował dwuetapowy sposób otwarcia kraju na turystykę zagraniczną. Od 15 czerwca goście zagraniczni będą przylatywać bezpośrednimi międzynarodowymi rejsami do Aten i do Salonik. Bezpośrednie loty międzynarodowe do portów regionalnych, w tym na greckie wyspy, wystartują od 1 lipca.

W piątek greckie ministerstwo turystyki poinformowało, że obywatele 29 państw będą od 15 czerwca zwolnieni z odbywania przy przyjeździe do Grecji obowiązkowej kwarantanny w związku z zagrożeniem koronawirusem.

Ogłoszenie to oprotestowały sąsiednie Włochy, które nie znalazły się na tej liście."Być może było to nieporozumienie, że blokujemy całe kraje. Nie to chcieliśmy przekazać" - powiedział Theoharis.

"W rzeczywistości nie blokujemy krajów, jedynie niektóre lotniska. Lotniska w Rzymie, jak na razie, nie ma na liście bezpiecznych od koronawirusa portów lotniczych, sporządzonej przez Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego Unii Europejskiej- dodał. To pokazuje, że nie chodzi o konkretne paszporty lub narody" - oznajmił Theoharis.

