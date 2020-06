"Platforma integruje ponad 150 tys. firm, to są różne firmy, w większości małe, które razem z nami są cyfrowe. To też 18 mln Polaków, którzy są cyfrowi i realizują zakupy na naszej platformie. To jest dopiero początek" - powiedział Zapłata podczas debaty poświęconej cyfryzacji na kongresie Impact re:action 2020 connected by Krakow.



Podkreślił, że udział e-commerce w polskim handlu to 7-8%, podczas gdy w zachodniej Europie ok. 15%.



"W Polsce mamy szereg innowacji, płatniczych, logistycznych (paczkomaty), które ułatwiają ten handel. Widzimy przyspieszenie tych trendów. Na naszej platformie podczas ostatnich tygodni liczba nowych klientów, czy też liczba firm, które dołączyły do Allegro, właściwie się podwoiła w stosunku do zeszłego roku" - kontynuował członek zarządu.



"My to wspieraliśmy, by ograniczyć bariery rozpoczęcia handlu w internecie dla sprzedających i kupujących. To jest 15 tys. nowych firm, które się pojawiły przez kilka tygodni na Allegro" - powiedział Zapłata.



Allegro.pl jest największą platformą handlu elektronicznego w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Społeczność Allegro tworzy ponad 20 mln zarejestrowanych użytkowników, a sprzedaż na platformie prowadzi ponad 100 tys. małych i średnich polskich firm: sklepów, importerów, dystrybutorów, producentów.

>>> Polecamy: Narodowy Holding Spożywczy ma powstać jesienią. Państwowe sklepy to mrzonka