PGNiG zakończyło wiercenie i testy otworu eksploatacyjnego Paproć-66H



Warszawa, 03.06.2020 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) zakończyło wiercenie i testy otworu eksploatacyjnego Paproć-66H w gminie Nowy Tomyśl, podała spółka. Planowane roczne wydobycie tylko z tego odwiertu wyniesie ok. 45 mln m3 gazu ziemnego wysokometanowego.

"Otwór Paproć 66-H został zaprojektowany w oparciu o cyfrowy model złoża. W pierwotnej wersji brano pod uwagę wykonanie 3 odwiertów. Po analizie z wykorzystaniem Cyfrowego Złoża specjaliści z Oddziału Geologii i Eksploatacji PGNiG zdecydowali się na wariant jednego odwiertu horyzontalnego. Dzięki temu rozwiązaniu wydajność wykonanego odwiertu jest około 5-krotnie wyższa od średniej wydajności pracujących odwiertów na tym złożu. Wzrośnie stopień sczerpania złoża i tym samym podniesiona została efektywność ekonomiczna całego projektu" - czytamy w komunikacie.

"W segmencie poszukiwania i wydobycia przykładamy szczególną wagę do efektywności poszukiwań i zagospodarowania złóż. Efekt prac na złożu Paproć po raz kolejny pokazuje, jak pomocne przy tym jest zastosowanie nowoczesnych narzędzi cyfrowych typu digital oilfield. Pozwalają nam dokładniej przeanalizować różne scenariusze zagospodarowania danego złoża. To przekłada się na optymalizację wydatków inwestycyjnych i operacyjnych oraz optymalizację zużycia energii" - skomentował prezes Jerzy Kwieciński, cytowany w komunikacie.

Otwór Paproć-66H został odwiercony w ramach koncesji nr 102/94 na wydobywanie gazu ziemnego ze złoża Paproć, w miejscowości Boruja Kościelna, w gminie Nowy Tomyśl, w powiecie nowotomyskim. Jest pierwszym otworem horyzontalnym wykonanym na złożu Paproć. Całkowita długość otworu wyniosła 3 105 m, a jego całkowita głębokość to 2 612 m, podano także.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody wyniosły 42,02 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)