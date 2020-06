"Pierwsze wbicie łopaty na budowie lotniska Solidarności w Baranowie ma nastąpić przed końcem roku 2023, a pod koniec 2027 r. powinny ruszyć pierwsze operacje lotnicze" - wskazał. "Ale zanim to nastąpi, na przełomie III/IV kwartału br. wybierzemy doradcę strategicznego dla lotniska" - dodał.

"Zostanie nim jeden spośród dwóch partnerów, czyli lotnisko Incheon w Seulu, albo Narita w Tokio, z którymi jesteśmy już po pierwszych rozmowach w ramach trwającego dialogu technicznego" - zaznaczył Wild.

Dodał, że w tym roku rozstrzygnięty zostanie konkurs na tzw. master plan lotniska. "W tym roku mają też rozpocząć się pierwsze inwentaryzacje przyrodnicze, które są istotnym elementem przygotowań do inwestycji" - zapowiedział.

Według Wilda, pandemia nie ma wpływu na przygotowania do budowy CPK. "Do czasu uruchomienia CPK rynek nie tylko się odbuduje, ale będzie znów rósł. Co więcej, obserwując sytuację i planując inwestycje od podstaw (jako tzw. greenfield), jesteśmy w stanie dostosować jej rozmiar do faktycznych potrzeb. Nie jesteśmy przywiązani do istniejącej infrastruktury, ani do ograniczeń wiążących się z pierwszym etapem" - wskazał.

"Wiemy natomiast na pewno, że z powodu ograniczonej przepustowości Lotnisko Chopina nie będzie w stanie obsłużyć całego prognozowanego ruchu pod koniec lat 20. Temu zadaniu może podołać wyłącznie nowa infrastruktura, czyli CPK, do planowania którego użyjemy prognoz uwzględniających efekt COVID-19" - wyjaśnił.

Zdaniem szefa CPK, pierwszym zadaniem master plannera będzie aktualizacja prognoz dla inwestycji uwzględniając efekt COVID-19.

"Pandemia sprawiła, że prace nad systemem transportu opartym na CPK muszą toczyć się jeszcze szybciej, aby stymulować gospodarkę i jak najszybciej tworzyć nowe miejsca pracy" - zaznaczył.

Dodał, że z punktu widzenia nakładów inwestycyjnych, lotnisko stanowi znacznie mniej niż połowę wartości programu CPK (większość to inwestycje kolejowe). Szef CPK wskazał ponadto, że konkurujący teraz ze sobą partnerzy strategiczni (Incheon w Seulu i Narita w Tokio), zaliczają się do pierwszej dziesiątki najlepszych lotnisk świata. "To są lotniska, które wsławiły się doskonałością organizacyjną" - zaznaczył.

Jak wyjaśnił, zarówno Korea Południowa, jak też Japonia, są bardzo dobrze rozwinięte pod względem technologii kolei dużych prędkości i mają duże doświadczenia w tzw. smart city, a takie powstanie wokół CPK. "Doradztwo strategiczne CPK może stanowić pierwszy krok do współpracy w zakresie inwestycji, transferu technologii, know-how i bardzo szeroko zakrojonej współpracy gospodarczej między naszymi krajami" - podkreślił.

"A biorąc pod uwagę nasze położenie na wschodniej granicy UE, ma to kolosalne znaczenie dla polskiej gospodarki" - ocenił Wild.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. CPK jest w 100 proc. własnością Skarbu Państwa, zaliczając się do spółek strategicznych z punktu widzenia interesów kraju. Zgodnie z zapowiedziami sam port powinien być zbudowany do końca 2027 r.(PAP)

autorka: Longina Grzegórska-Szpyt

