Jak podkreśliła, pandemia skróciła łańcuchy dostaw na wielu europejskich rynkach, również austriackim.

Zaznaczyła, że w efekcie wieloletniej ekspansji Polska stała się drugim największym dostawcą mebli do Austrii. "Wyprzedza nas obecnie tylko silna konkurencja z Niemiec" - wskazała. Dodała, że nasze firmy oferują konkurencyjne cenowo i wysokiej jakości produkty. "Niestety, w większości nie sprzedają pod swoimi markami" - mówiła.

Według ekspertki pandemia koronawirusa znacznie skróciła łańcuchy dostaw na wielu europejskich rynkach, również austriackim. "W związku z tym, Polska ma szansę umocnić swoją pozycję na liście głównych eksporterów mebli względem odległych Chin czy, znacznie osłabionych kryzysem, dostawców z Włoch" - oceniła. Powiedziała, że lockdown w Austrii przyczynił się do wzrostu popytu na takie produkty, jak biurka czy krzesła biurowe. "Rośnie też sprzedaż w kanałach e-commerce" - zaznaczyła Kamińska-Szuba.

Wyjaśniła, że wśród zapytań o możliwości wejścia na rynek austriacki, jakie przedsiębiorcy przesyłają do biura PAIH w Wiedniu, najwięcej dotyczy branży spożywczej, budowlanej, IT i meblarskiej. "W 2016 roku statystyczny Austriak wydał na meble i tekstylia domowe 587 euro – to drugi najwyższy wynik w Europie, po Szwajcarii. Dla porównania Polacy wydają na ten cel średnio ok. 110 euro rocznie" - wskazała. Podkreśliła, że w Austrii popyt na meble i produkty wyposażenia wnętrz stale rośnie.

Według PAIH Austria należy do najatrakcyjniejszych rynków meblowych w Europie. W czołówce największych dostawców mebli do tego kraju są: Niemcy (1. miejsce), Polska (2.), Chiny (3.), Włochy (4.). Eksport mebli z Polski w 2018 r. wyniósł ponad 174,4 mln euro, rośnie handel meblami przez internet, obecnie jest to 13 proc. całkowitej sprzedaży - wyjaśnił PAIH.

Branża meblarska - jak przypomina Agencja, odpowiada za ponad 2 proc. polskiego PKB; ponad 90 proc. naszego eksportu mebli trafia do Europy Zachodniej, a roczna jego wartość sięga 10 mld euro.

Nowym możliwościom eksportu mebli do krajów UE oraz na rynki pozaunijne będzie poświęcony cykl webinariów PAIH. O tym, jak wejść na rynek austriacki eksperci będą mówić w czwartek. (PAP)

autor: Magdalena Jarco