Na wtorkowym posiedzeniu rząd zajmie się czterema projektami deregulacyjnymi, w tym projektem resortu rodziny - nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, który zawiera istotne zmiany dla pracodawców i pracowników.

Reklama

Nowe zasady L4: kiedy praca podczas zwolnienia może pozbawić Cię zasiłku chorobowego

Projekt doprecyzowuje przesłanki utraty prawa do zasiłku chorobowego. Planowane przepisy mają zdefiniować pojęcia „praca zarobkowa” oraz „aktywność niezgodna z celem zwolnienia” tak, by pracownicy wiedzieli, jakie czynności wykonywane w trakcie L4 mogą spowodować pozbawienie ich zasiłku chorobowego. Zgodnie z projektem, pracą zarobkową jest każda czynność mająca charakter zarobkowy, niezależnie od stosunku prawnego będącego podstawą jej wykonania, z wyłączeniem czynności incydentalnych, których podjęcia w okresie zwolnienia od pracy wymagają istotne okoliczności; istotną okolicznością nie może być polecenie pracodawcy.

Aktywność niezgodna z celem zwolnienia od pracy

Z kolei „aktywnością niezgodną z celem zwolnienia od pracy” są wszelkie działania utrudniające lub wydłużające proces leczenia lub rekonwalescencję, z wyłączeniem zwykłych czynności dnia codziennego lub czynności incydentalnych, których podjęcia w okresie zwolnienia od pracy wymagają istotne okoliczności.

Wykonywanie pracy u innego pracodawcy podczas L4

Projekt ma ponadto umożliwić wykonywanie pracy zawodowej u jednego pracodawcy podczas zwolnienia lekarskiego u innego pracodawcy. Obecnie każde wykonywanie pracy zarobkowej na rzecz jednego pracodawcy w okresie pobierania zasiłku chorobowego u innego pracodawcy pozbawia prawa do zasiłku za cały okres zwolnienia lekarskiego. W projekcie zaproponowano, aby ubezpieczeni zatrudnieni w kilku miejscach – w trakcie korzystania ze zwolnienia lekarskiego u jednego pracodawcy – na swój wniosek mogli wykonywać pracę u innego pracodawcy, u którego są zgłoszeni do ubezpieczenia, jeżeli rodzaj tej pracy na to pozwala.

Zasady kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich

Projekt reguluje też zasady przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich. Doprecyzowano, że ZUS będzie uprawniony również do kontroli osób po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego. Do projektu wpisano również zasadę, że „kontrola jest dokonywana z wykorzystaniem środków adekwatnych i proporcjonalnych do celu kontroli, z poszanowaniem prywatności osoby kontrolowanej oraz innych osób przebywających w miejscu kontroli oraz w sposób wolny od ryzyka pogorszenia się stanu zdrowia osoby kontrolowanej i zakłócania procesu leczenia lub rekonwalescencji”.

Orzecznictwo lekarskie w celu ustalania uprawnień do świadczeń

Proponowane przepisy mają uregulować ponadto zasady i tryb wydawania orzeczeń lekarskich dla celów ustalania uprawnień do świadczeń, m.in. renty z tytułu niezdolności do pracy, dodatku pielęgnacyjnego czy renty socjalnej. Celem zmian jest standaryzacja postępowania orzeczniczego we wszystkich rodzajach spraw, niezależnie od celu, dla którego jest wydawane orzeczenie.