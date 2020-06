Photon Energy wybuduje 10 elektrowni fotowoltaicz. o mocy 14,1 MWp na Węgrzech



Warszawa, 04.06.2020 (ISBnews) - Photon Energy rozpoczął budowę dziesięciu elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy 14,1 MWp w miejscowości Püspökladány, na Węgrzech, podał spółka. Planuje uruchomić elektrownie IV kw. 2020 r. generując ok. 20 GWh zielonej energii rocznie. Elektrownie zostaną wybudowane na terenie o powierzchni 19,8 ha.

"Po niedawnym ogłoszeniu rozpoczęcia budowy dwóch elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy 14 MWp w Australii, rozpoczynamy budowę kolejnych dziesięciu elektrowni o skali przemysłowej na Węgrzech. Po zakończeniu projektu, które planowane jest w IV kwartale bieżącego roku, łączna moc portfela elektrowni węgierskich zwiększy się do 49,1 MWp, a globalnie do 88,6 MWp" - powiedział CEO Photon Energy Georg Hotar, cytowany w komunikacie.

Przychody grupy, dzięki podłączeniu dziesięciu nowych elektrowni, wzrosną w skali roku o 1,936 mln euro, podano także.

Grupa będzie obsługiwać elektrownie za pośrednictwem czterech spółek projektowych, w pełni od niej zależnych, posiadających łącznie dziesięć koncesji w ramach systemu wsparcia METÁR, podano także.

Photon Energy dostarcza rozwiązania z zakresu energii słonecznej. Spółka jest notowana na NewConnect (od 2013 r.), a także na giełdzie w Pradze.

(ISBnews)