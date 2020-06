W opublikowanym w środę dokumencie analitycy CFP wskazali, że najlepszy scenariusz zakłada, że do końca 2020 r. PKB Portugalii spadnie z powodu epidemii o 7,5, a w najgorszym – o 11,8 proc. Rozpiętość spadku Produktu Krajowego Brutto eksperci rządowej agendy tłumaczą brakiem pewności co do ostatecznej kwoty wydatków rządu Antonia Costy na walkę z kryzysem.

Analiza pojawia się miesiąc po deklaracji ministra finansów Mario Centeno, że do grudnia 2020 r. PKB Portugalii nie spadnie więcej niż o 10 proc.

Raport CFP, zatytułowany “Perspektywy gospodarcze i budżetowe na lata 2020-2022”, przewiduje, że w efekcie kryzysu wywołanego rozprzestrzenianiem się koronawirusa dług publiczny Portugalii wzrośnie do rekordowego poziomu 141,8 proc. PKB. W kwietniu sięgał 135 proc. PKB.

Autorzy dokumentu twierdzą, że dług publiczny Portugalii z powodu epidemii utrzyma się na wyższym poziomie do 2022 r. Według CFP wyniesie on do 137,6 proc. PKB.

We wtorek minister gospodarki Pedro Siza Vieria poinformował w parlamencie, że rząd w ramach pomocy dla firm poszkodowanych przez kryzys wydał już blisko 3,6 mld euro. Wyjaśnił, że środki te zostały wypłacone w ramach zatwierdzonych już linii kredytowych.

Z dotychczasowych deklaracji rządu Costy wynika, że łączna wartość jego programów pomocowych przekroczy 6 mld euro.

Z Lizbony Marcin Zatyka (PAP)