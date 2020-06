Odnosząc się podczas debaty w Sejmie do pytania o "wynagrodzenia w administracji", premier odparł, że chciałby zapytać o wynagrodzenia dyrektorów warszawskiego ratusza. "Drodzy rodacy, spójrzcie ile zarabiają - nawzajem sobie różne synekury podsuwając - dyrektorzy ratusza warszawskiego. Uwypuklijmy to, bo wtedy może się okaże, że ministrowie rządu najjaśniejszej Rzeczypospolitej zarabiają o wiele mniej, niż dyrektorzy ratusza warszawskiego" - mówił szef rządu.

Morawiecki wspomniał też o "werbalnych atakach na policję". Podziękował wszystkim policjantom i ministrowi SWiA Mariuszowi Kamińskiemu za "znakomite nadzorowanie pracy policji, za siedem milionów wizyt w domach, w których przebywają osoby na kwarantannie", co jest - według niego - "częścią walki z koronawirusem".

Odpowiadając na pytanie, ilu przedsiębiorców otrzymuje teraz wsparcie, szef rządu poinformował, że według danych na czwartek, "jest to pół miliona przedsiębiorców, którzy otrzymali wsparcie na najróżniejsze sposoby, ale przede wszystkim bezpośrednią dopłatę". Zapowiedział też poszerzenie działań antykryzysowych, które ratują miejsca pracy.

Odnosząc się do pytań o Europejski Fundusz Odbudowy, podkreślił, że jest on dla Polski "kolejnym sukcesem"; przypomniał, że od kwietnia mówił o "planie Marshalla dla Europy", co - według niego - "w maju rzeczywiście się zmaterializowało". Ocenił, że stało się to dzięki współpracy z "bardzo mocną Grupą Wyszehradzką", która jest - jak mówił - "podstawą naszej siły w Unii Europejskiej". Dodał, że ta współpraca umacnia się w ramach tzw. Trójmorza, również z Rumunią, Bułgarią i państwami Europy środkowej, a "nie jedynie z możnymi tego świata".

"Europejski Fundusz Odbudowy będzie znakomitym, wielkim dodatkiem przez +duże D+, do wieloletnich ram finansowych do tego budżetu, który wynegocjujemy przez najbliższe kilka miesięcy" - ocenił premier. Zapewnił, że będzie to także bardzo dobry budżet dla Polski. Wspomniał, że tzw. europejska tarcza antykryzysowa ma wejść w życie dopiero jesienią, co oznacza, że przedsiębiorcy w Polsce długo musieliby czekać na wsparcie, gdyby nie działania polskiego rządu.

>>> Polecamy: Kościński: do nowelizacji budżetu potrzebne są dane o wpływach podatkowych