"W sumie na koniec roku w realizacji będzie 206,3 km szlaku Via Carpatia, a uwzględniając również odcinki S19 w woj. podlaskim - 267,4 km" - napisano w komunikacie.

Via Carpatia to planowany szlak międzynarodowy, który ma przebiegać z Kłajpedy i Kowna na Litwie przez Białystok, Lublin, Rzeszów i słowackie Koszyce do Debreczyna na Węgrzech, a dalej do Rumunii, Bułgarii i Grecji. Ma docierać m.in. do rumuńskiego portu w Konstancy nad Morzem Czarnym oraz greckich Salonik nad Morzem Egejskim. Całkowita długość tego szlaku w Polsce wyniesie ok. 760 km.

autor: Łukasz Pawłowski

>>> Czytaj też: Le Monde: Europa Środkowo-Wschodnia może skorzystać na powrocie fabryk