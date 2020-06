Zmiany, dotyczące listy branż strategicznych oraz obowiązek uzyskania notyfikacji UOKiK we wszystkich przejęciach powyżej 20% udziału/ głosów zakłada ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-1, którą w ubiegłym tygodniu przyjął Sejm. Celem przepisów jest ochrona polskich firm przed wykupem przez podmioty spoza UE w momencie, w którym - ze względu na epidemię - ich wycena może być szczególnie niska.



"Zakładam, że w drugiej połowie lipca, czyli po podpisie pana prezydenta […] i wejściu w życie przepisów będziemy chcieli wydać wytyczne po to, żeby przedsiębiorcy wiedzieli, jak będziemy analizowali daną koncentrację, jakich dokumentów i informacji będziemy potrzebowali , właśnie po to, żeby jak najbardziej skrócić ten czas [analizowania koncentracji]" - powiedział Chróstny podczas spotkania z dziennikarzami.



"Podstawowy czas, do którego dążymy, to jest 30 dni na wydanie decyzji. Jeżeli rzeczywiście będzie tego wymagał interes publiczny, mamy prawo wydłużyć o 120 dni, żeby przeprowadzić szczegółową kontrolę" - dodał.



Zaznaczył, że Urząd pracuje nad procedurami wewnętrznymi, by zapewnić jak najszybszą ścieżkę dla przeprowadzenia postępowania w konkretnej sprawie, a także by zapewnić transparentność procedur. Ustawa ma obowiązywać w okresie stanu epidemii i dwa lata po jego zakończeniu.



Ochrona ma dotyczyć przedsiębiorstw, których przychód na terytorium RP przekroczył równowartość 10 mln euro w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych poprzedzających chęć przejęcia.



Regulacja obejmuje branże kluczowe dla zachowania bezpieczeństwa, porządku i zdrowia publicznego. Są to m.in.



*· spółki publiczne,



*· twórcy oprogramowania wykorzystywanego w kluczowych sektorach, takich jak: elektrownie, paliwa, zaopatrzenie w wodę, zaopatrzenie w gotówkę, płatności kartą, szpitale, sprzedaż leków na receptę, transport drogą powietrzną, kolejową, morską lub żeglugą śródlądową, transport drogowy i publiczny oraz zaopatrywanie w żywność;



*· działalności gospodarcze związane z: energią elektryczną, gazem, paliwami, telekomunikacją, przetwórstwem żywności, produkcją leków, chemikaliów i nawozów, materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.



Lista konkretnych branż może ulec zmianie.



"Mamy dodatkowy mechanizm, który umożliwia poprzez wydanie rozporządzenia Rady Ministrów ograniczającego katalog branż, względem których jest wymóg uzyskania zgody koncentracji, jeżeli sytuacja gospodarcza zdecydowanie by się poprawiła i nie byłoby potrzeby zapewnienia dodatkowego mechanizmu kontroli" - podkreślił Chróstny.



Poinformował, że w roku ubiegłym UOKiK przeprowadził 266 postępowań dot. koncentracji i tylko w pięciu była zgoda warunkowa.



Na spotkaniu z dziennikarzami podano, że przepisy antyprzejęciowe funkcjonują w wielu państwach Unii Europejskiej, m.in. w Wielkiej Brytanii, w Niemczech, w Hiszpanii, a także we Francji.