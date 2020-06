Premier: Polskie służby udaremniły przemyt kokainy o rekordowej wartości 3 mld zł

Źródło: PAP

Polskie służby udaremniły przemyt kokainy o rekordowej wartości 3 mld zł - poinformował we wtorek premier Mateusz Morawiecki. Jak wyjaśnił przemyt początkowo trafił z Ekwadoru do Niemiec, gdzie nie udało się go wykryć, zrobiły to dopiero polskie służby.