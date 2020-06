Źródło: PAP

Adani Green Energy Ltd. należące do miliardera Gautama Adaniego wygrało rządowy przetarg o wartości 6 mld dolarów na budowę elektrowni słonecznych. Mają mieć moc 8 GW i stworzyć ok. 400 tys. miejsc pracy - poinformowało we wtorek w komunikacie przedsiębiorstwo.