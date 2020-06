Wyniki rankingu, przygotowanego we współpracy z MF, ogłoszono we wtorek podczas II edycji Kongresu „Cyfryzacja Polskiej Gospodarki”.

W klasyfikacji generalnej Izb Administracji Skarbowych pierwsze miejsce zajęła IAS z Białegostoku. Wśród małych urzędów skarbowych pierwszy był US w Wołowie, wśród średnich - US w Łukowie.

Pierwsze miejsce w kategorii dużych urzędów skarbowych zajął III US Warszawa Śródmieście, a najlepszym wyspecjalizowanym urzędem skarbowym został II Mazowiecki US w Warszawie.

Pracownikom Krajowej Administracji Skarbowej dziękowała szefowa KAS, wiceminister finansów Magdalena Rzeczkowska. Zaznaczyła, że w czasie pandemii szczególnie istotna jest cyfryzacja, która stała się codziennością także KAS.

"Uważam, że ten trend musi zostać utrzymany, rozwijany z korzyścią dla administracji, jak i naszych klientów" - podkreśliła. Zaznaczyła, że główne zadanie KAS to prawidłowy pobór podatków do budżetu, co jest bardzo ważne dla stabilności i bezpieczeństwa państwa.

"Solidarne, uczciwe płacenie podatków jest niesłychanie istotne, umożliwia nam wszystkim na korzystanie z usług, świadczeń finansowanych z budżetu państwa" - zwróciła uwagę Rzeczkowska. Dodała, że bez pracy KAS nie jest możliwe planowanie budżetu.

Poinformowała, że dzięki KAS w zeszłym roku udało się podnieść wpływy budżetowe o ok. 18 mld zł. Dodała, że był to efekt nie tylko dobrej sytuacji makroekonomicznej, ale też działań uszczelniających, wprowadzanych przez Ministerstwo Finansów, w tym analizy danych stosowanej przez KAS.

"Obecnie, w sytuacji pandemii należy się spodziewać trudniejszej sytuacji budżetowej. Trudno też powiedzieć, jakie będą realne wpływy podatkowe do budżetu państwa" - powiedziała. Zapewniła przy tym, że KAS będzie skutecznie realizowała swoje zadania. Podkreśliła przy tym, że priorytetem KAS jest profesjonalna obsługa podatników, wsparcie przedsiębiorców, współpraca z biznesem.

Jak mówił partner w zespole postępowań podatkowych i sądowych w dziale doradztwa podatkowego EY Michał Goj, ranking jest żywy, bowiem żyje prawo podatkowe - dynamika zmian jest wielka, co jest wyzwaniem dla podatników.

"Takie wydarzenie to doskonała okazja do refleksji, że to wyzwanie jest też po stronie urzędników. Być może nawet czasem większe" - ocenił. Jego zdaniem wyniki rankingu pokazują, że dużo udało się osiągnąć, tym bardziej, że w tym roku nie mamy do czynienia ze wzrostem wpływów podatkowych.

"Wpływy z kontroli i podstępowań maleją - te wymuszone. Natomiast jednocześnie rosną wpływy, które wykonywane są przez podatników dobrowolnie. To oczywiście po części efekt zmian w prawie (...), ale też efekt ciężkiej pracy urzędów w zakresie edukacji i uświadamiania podatników w tym, jak powinni wykonywać swoje obowiązki" - zauważył Goj.

