B. Millennium udostępnia kolejne 2 banki w usłudze płatności z innego banku



Warszawa, 09.06.2020 (ISBnews) - Klienci Banku Millennium mogą zlecać w serwisie internetowym Millenet przelewy ze swoich kont w kolejnych dwóch bankach, poinformował bank. Do usługi zostały dołączone rachunki prowadzone w bankach ING i Santander.

"Usługa inicjowania płatności w bankowości elektronicznej Banku Millennium z kont w innych bankach została rozszerzona o możliwość wykonywania przelewów z dwóch kolejnych banków - ING i Santandera. Tak więc klienci Banku Millennium, którzy dodali lub dodadzą do bankowości elektronicznej Banku Millennium swoje konta w ING i Santanderze, od dziś mogą zlecać z nich - po zalogowaniu do Millenetu - przelewy krajowe" - czytamy w komunikacie.

W kwietniu Bank Millennium poinformował, że jako pierwszy bank w Polsce, udostępnił usługę, w ramach której klienci mogą zlecać w serwisie internetowym Millenet przelewy ze swoich kont w innych bankach.

Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) - jako pierwszej instytucji finansowej - zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) - największy komercyjny bank w Portugalii. Aktywa razem banku wyniosły 98,06 mld zł na koniec 2019 r.

