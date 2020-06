Belgia: Samoloty F-16 zostaną wysłane do Jordanii, by wspierać walkę z terroryzmem

Źródło: PAP

Komisja obrony narodowej parlamentu Belgii wyraziła we wtorek poparcie dla wysłania belgijskich samolotów bojowych F-16 do Jordanii, by w ramach międzynarodowej koalicji walczyły nad Irakiem i Syrią z Państwem Islamskim - podała gazeta "Het Laatste Nieuws".