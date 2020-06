"Mowa o praktyce stosowania obowiązującego od niedawna art. 14 regulaminu ubiegania się o udział w programie rządowym +Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro-, małych i średnich firm+. We wskazanym przepisie wprowadzone zostało postępowanie wyjaśniające. Na jego podstawie każdy przedsiębiorca ubiegający się o subwencję uprawniony jest do zwrócenia się do PFR za pośrednictwem swojego banku z zapytaniem dotyczącym dwóch sytuacji – otrzymanej odmowy udzielenia subwencji finansowej, w odpowiedzi na wniosek, pod warunkiem udokumentowania różnic w treści odmowy a rzeczywistym stanem faktycznym lub błędu w złożonym wniosku, który skutkował przyznaniem subwencji w kwocie rażąco niższej niż maksymalna kwota, o którą mógł wnioskować beneficjent" – podaje gazeta.

Według "Rz" z nowej procedury skorzystało już ok. 3 tys. firm, które za pośrednictwem banków zgłosiły do PFR sprawy klientów, z czego w zeszłym tygodniu do Polskiego Funduszu Rozwoju wpłynęło 2 tys. zapytań w trybie postępowania wyjaśniającego. Wskazuje na to w rozmowie z "Rzeczpospolitą" Bartosz Marczuk, wiceprezes PFR. "Ponad 700 spraw zostało już zamkniętych" – dodaje. (PAP)