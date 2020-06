Mercator Medical podniósł cenę i wydłużył termin skupu akcji własnych do 15 VI



Warszawa, 10.06.2020 (ISBnews) - Mercator Medical zmienił cenę zakupu akcji własnych z 50 zł na 54 zł za jedna akcję oraz wydłużył termin na składanie ofert sprzedaży akcji do 15 czerwca 2020 r. do godz. 17:00, podała spółka.

W pozostałym zakresie, w tym w zakresie daty zawarcia oraz rozliczenia transakcji, zaproszenie nie ulega zmianie, podano.

"Oferty sprzedaży dotychczas złożone przy cenie sprzedaży 50 zł za jedną akcję zostaną zrealizowane z uwzględnieniem aktualizacji zaproszenia, tj. po cenie 54 zł za akcję" - czytamy w komunikacie.

4 czerwca br. Mercator Medical ogłosił skup maksymalnie 567 000 akcji własnych po cenie 50 zł za akcję.

Grupa Mercator Medical podaje, że jest liderem w Polsce oraz jednym z kluczowych graczy w Europie Środkowo-Wschodniej na rynku jednorazowych rękawic medycznych. Należy do niej zakład produkcyjny w Tajlandii. Grupa działa globalnie w ponad 50 krajach. W 2013 r. spółka zadebiutowała na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 540 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)