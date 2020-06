InventionMed ma list intencyjny o współpracy z koreańską Proster Company Ltd.



Warszawa, 10.06.2020 (ISBnews) - InventionMed podpisał list intencyjny o współpracy z koreańską spółką Proster Company Limited w sprawie prac nad symulatorami TutorDerm oraz wirtualną strzykawką. Firmy opracują także wspólny projekt - symulator VR, który zobrazuje zjawiska związane z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, podał InventionMed.

"Bardzo cieszymy się, że grono wykwalifikowanych specjalistów w dziedzinie leczenia ran skórnych jest zainteresowane współpracą z InventionMed. Proster Company Limited będzie nieocenionym wsparciem podczas dalszych prac nad urządzeniem szkoleniowym TutorDerm oraz nad wirtualną strzykawką" - powiedział prezes InventionMed Tomasz Kierul, cytowany w komunikacie.

Oprócz prac nad obecnie realizowanymi projektami, firmy nie wykluczają dalszych działań przy kolejnych projektach rozwojowych spółki. Dodatkowo, InventionMed wraz z Proster Company Limited opracują wspólny projekt - symulator medyczny w wirtualnej rzeczywistości, który będzie dotyczył zjawisk związanych z wirusem SARS CoV2.

"Staramy się dostosować naszą działalność do obecnie panujących realiów. Pandemia zakaźnej choroby COVID-19 zmieniła życie gospodarcze i społeczne, a jej skutki odczuwać będziemy jeszcze przez długi czas. Również i my chcemy się włączyć w walkę z koronawirusem, poprzez stworzenie specjalnego rozwiązania - symulatora VR. Urządzenie pomoże w zrozumieniu zjawisk z nim związanych, a w konsekwencji wpłynie na większą świadomość globalnej społeczności" - dodał Kierul.

Proster Company Limited to firma, która dostarcza środki przyśpieszające gojenie się ran skórnych.

InventionMed S.A. to notowana na NewConnect innowacyjna polska spółka technologiczna działająca w segmencie medycznym. Firma specjalizuje się w tworzeniu symulatorów medycznych w technologii wirtualnej rzeczywistości na potrzeby edukacji w dziedzinie dermatologii klinicznej i estetycznej. InventionMed rozpoczął działalność w styczniu 2018 r.

(ISBnews)