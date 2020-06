GUS: Liczba wolnych miejsc pracy spadła o 39% kw: kw do 76,5 tys. w I kw.



Warszawa, 10.06.2020 (ISBnews) - Liczba wolnych miejsc pracy wyniosła 76,5 tys. w końcu I kwartału 2020 r. i była niższa o 48,9 tys., tj. o 39% niż kwartał wcześniej, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W porównaniu z końcem I kwartału 2019 r. liczba wolnych miejsc pracy była mniejsza o 65,9 tys., tj. o 46,3%. Pod koniec I kwartału 2020 r. nieobsadzonych było 16,2 tys. nowo utworzonych miejsc pracy.

W I kwartale 2020 r. było o 35% mniej nowych miejsc pracy niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Ponadto zlikwidowano o 95,5% więcej miejsc pracy niż w poprzednim kwartale oraz o 35,2% więcej niż w I kwartale 2019 r. Zmiany te są niewspółmierne do wcześniej obserwowanych. Jako, że w marcu br. rozpoczął się w Polsce rozprzestrzeniać wirus SARS-CoV-2, można wnioskować, że zebrane dane odzwierciedlają reakcje podmiotów gospodarczyc na ówczesną sytuację epidemiczną, podał GUS.

"Na wzrost lub spadek liczby nowo utworzonych i zlikwidowanych miejsc pracy ma wpływ wiele czynników, a od marca 2020 r. także zagrożenie chorobą COVID-19. Z analizy prezentowanego szeregu danych wynika, że w Polsce tworzenie i likwidowanie miejsc pracy waha się w ciągu roku. W przypadku miejsc pracy nowo tworzonych ich liczba była największa w pierwszych kwartałach, a najmniejsza zazwyczaj w czwartych. Tendencja wzrostu liczby nowo tworzonych miejsc pracy w pierwszych kwartałach utrzymuje się od 2012 r. — liczba ta osiągnęła najwyższą wartość w 2019 r. Jednakże w pierwszym kwartale 2020 r., kiedy zaczął się rozprzestrzeniać wirus SARS-CoV-2 wywołujący chorobę COVID-19, nastąpił znaczny spadek liczby nowo utworzonych miejsc pracy w stosunku do analogicznego kwartału 2019 r. W konsekwencji liczba nowo utworzonych miejsc pracy osiągnęła poziom z 2014 r." - czytamy w komunikacie.

W końcu I kwartału 2020 r. wolnymi miejscami pracy dysponowało tylko 24,7 tys. jednostek, tj. 3,8% ogólnej ich liczby. Struktura własności i wielkości jednostek wskazujących wolne miejsca pracy odpowiadała strukturze całej zbiorowości. Zdecydowana większość, bo 83,3% należała do sektora prywatnego, podano także.

W końcu IV kwartału 2019 r. największą liczbą wolnych miejsc pracy dysponowały województwa: mazowieckie - 35,4 tys. (28,2%), śląskie - 16,4 tys. (13,1%) oraz małopolskie - 13,6 tys. (10,8%), a najmniejsza liczba ofert wolnych miejsc pracy wystąpiła w województwach: lubelskim - 1,7 tys. (1,4%) oraz podlaskim i świętokrzyskim - po 2 tys. miejsc (1,6%), podał GUS.

Jak podał wcześniej GUS, stopa bezrobocia zarejestrowanego wyniosła na koniec marca br. 5,4%, czyli spadła o 0,1 pkt proc wobec danych z lutego.

(ISBnews)