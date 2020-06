SimFabric rozpoczął certyfikację 'Counter Terrorist Agency' na Nintendo Switch



Warszawa, 10.06.2020 (ISBnews) - SimFabric przekazał do certyfikacji Nintendo Switch symulator międzynarodowej agencji zwalczającej światowy terroryzm "Counter Terrorist Agency", podała spółka. To trzeci z pięciu planowanych w tym roku symulatorów z portfolio spółki, który zostanie wydany w wersji na konsole. Premiera tytułu na Switcha planowana jest na lipiec 2020 roku.

"Counter Terrorist Agency" to gra strategiczna czasu rzeczywistego z elementami symulacji i zarządzania. Głównym mechanizmem rozgrywki jest rozwijanie i kierowanie organizacją antyterrorystyczną, aby zapobiec atakom na terenie całego świata. W tym celu gracz wykorzystuje nowoczesne narzędzia i techniki inwigilacji. W grudniu ubiegłego roku gra zadebiutowała na platformie Steam, podano.

"Producentem gry jest Games Operators, firma wspierająca powstawanie innowacyjnych i unikatowych produkcji, takich jak '911 Operator' czy 'Radio Commander'. W styczniu br. pozyskaliśmy licencję na porting i wydanie symulatora w wersji na Switcha. Dziś przekazaliśmy gotowy projekt do certyfikacji. Liczymy, że premiera gry w sklepie Nintendo eShop nastąpi w lipcu br." - powiedział przewodniczący rady nadzorczej SimFabric Emil Leszczyński, cytowany w komunikacie.

Na mocy zawartej umowy SimFabric stał się również właścicielem praw majątkowych do gry. "Counter Terrorist Agency" to trzeci z pięciu planowanych w tym roku symulatorów przeznaczonych do portowania na konsole nowej generacji: Nintendo Switch, PlayStation 4 i Xbox One. Do końca br. spółka planuje rozbudować portfolio symulatorów na konsole do 10 tytułów. Dwa pierwsze, "Farm Expert 2019" oraz "Construction Machines Simulator", cieszą się dużą popularnością wśród graczy Nintendo. Po sukcesie w dystrybucji cyfrowej doczekały się także wersji pudełkowych, wydanych przez zachodnich dystrybutorów w Europie, Australii, Afryce Południowej i Ameryce Północnej, podkreślono.

W ubiegłym tygodniu SimFabric oddało do certyfikacji PlayStation grę "Lust for Darkness". Premiera tytułu planowana jest na przełom II i III kw. 2020 roku.

SimFabric jest spółką zależną PlayWay, tworzy symulatory i gry komputerowe na komputery PC oraz urządzenia mobilne (iOS, Android). Od 2018 roku jest certyfikowanym producentem i wydawcą gier na konsole: Nintendo Switch, PS4 i Xbox One. W kwietniu 2020 r. spółka debiutowała na NewConnect.

(ISBnews)