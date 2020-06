T-Mobile dostarczy PGW Wody Polskie usługi i sprzęt za ponad 3,6 mln zł



Warszawa, 10.06.2020 (ISBnews) - T-Mobile podpisał z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie (PGW Wody Polskie) umowę na dostarczenie usług telekomunikacyjnych oraz urządzeń mobilnych, podał operator. Całkowita wartość umowy to ponad 3,6 mln zł.

"Przedmiotem zamówienia realizowanego przez T-Mobile są usługi telekomunikacyjne GSM obejmujące: usługi głosowe, usługi tekstowe, transmisje danych, usługę prywatnego APN, zakup sprzętu oraz udostępnienie internetowego systemu (aplikacji) do zarządzania kontami. Całkowita wartość umowy wynosi 3 646 878,84 zł" - czytamy w komunikacie.

Obsługa dotyczyć będzie oddziałów PGW WP znajdujących się w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu.

"Oferta T-Mobile została wybrana przez zamawiającego w przetargu, którego przedmiotem było zapewnienie rozwiązań telekomunikacyjnych łącznie dla 11 lokalizacji. Współpraca potrwa 3 lata" - czytamy także.

PGW Wody Polskie to struktura organów administracji powstała 1 stycznia 2018 roku. Odpowiada ona za zagospodarowanie wód krajowych. Jej centralną jednostką organizacyjną jest krajowy zarząd gospodarki wodnej z siedzibą w Warszawie oraz posiada 11 oddziałów mieszczących się na terenie całej Polski. Do wszystkich tych lokalizacji T-Mobile dostarczy usługi telekomunikacyjne oraz smartfony.

Usługi sieci T-Mobile i Heyah dostępne są na blisko 100% powierzchni Polski. Pierwszym współzałożycielem, a obecnie jedynym właścicielem T-Mobile Polska jest grupa Deutsche Telekom.

(ISBnews)