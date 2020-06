Sprawozdanie EUIPO wskazuje, że rządy państw unijnych tracą co roku łącznie do 15 mld euro (63,8 mld złotych) z powodu obecności podrobionych towarów na rynku. To straty we wpływach z podatków pośrednich i bezpośrednich, jak i ze składek na ubezpieczenie społeczne, których nie płacą nielegalni producenci.

"Podrabianie produktów odbiera sprzedaż legalnym przedsiębiorstwom i pozbawia rządy niezbędnych dochodów. Wiążą się one z wyraźnymi zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa osób z nich korzystających" - podkreślił cytowany w komunikacie dyrektor wykonawczy EUIPO Christian Archambeau.

Podróbki to nie tylko straty ekonomiczne, ale też zagrożenia. Jak wynika z ostrzeżeń zgłaszanych prze unijne organy nadzoru rynku w KE 97 proc. zarejestrowanych niebezpiecznych podrabianych produktów oceniono jako stwarzające poważne zagrożenie. Chodzi m.in. o ryzyko pożaru, zadławienia się, porażenia prądem elektrycznym, uduszenia się, czy uszkodzenia słuchu. Wszystko to powoduje koszty.

Dzieje się tak, gdyż podrabiane produkty nie są poddawane tak rygorystycznemu testowaniu, by zapewnić ich bezpieczeństwo, jak oryginały.

"Jak pokazuje nasza wspólna praca z Europolem, wpływy z procederu podrabiania mogą również być wykorzystywane przez poważną przestępczość zorganizowaną. Aby w pełni rozwiązać ten problem, konieczne są wspólne działania międzynarodowe na wszystkich szczeblach" - zaznaczył dyrektor EUIPO.

W skali całej UE szkody czysto ekonomiczne w branży farmaceutycznej, spirytusowej, zabawek i gier, a także kosmetycznej wynoszą łącznie w przeliczeniu 80,8 mld złotych. W Polsce utrata dochodów ze sprzedaży w tych czterech branżach to 4,5 mld zł.

Najwięcej (w skali kraju) tracą producenci kosmetyków i środków higienicznych (1,9 mld zł), potem farmaceutyków (1,7 mld zł), następnie przemysł spirytusowy i winiarski (0,7 mld zł) oraz wytwórcy zabawek i gier (0,2 mld zł).

W porównaniu do ubiegłego roku w UE pogorszyła się sytuacja zwłaszcza w sektorze produktów kosmetycznych i higieny osobistej. Straty w wartości sprzedaży od czasu opublikowania analizy EUIPO w 2019 roku wzrosły o ponad 10,8 mld złotych. Rocznie w UE traci się 14,1 proc. wartości sprzedaży w sektorze produktów kosmetycznych i higieny osobistej (40,9 mld złotych) z powodu obecności podrabianych produktów.

EUIPO jest agencją UE z siedzibą w hiszpańskim mieście Alicante. Zarządza rejestracją znaku towarowego Unii Europejskiej i zarejestrowanego wzoru wspólnotowego. Oba zapewniają ochronę własności intelektualnej we wszystkich państwach członkowskich. EUIPO prowadzi również współpracę z krajowymi i regionalnymi urzędami ds. własności intelektualnej UE.

Z Brukseli Krzysztof Strzępka (PAP)