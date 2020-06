Prezydent odniósł się do zapowiedzianej przez siebie we wtorek w Solcu Kujawskim budowy drogi S10 Bydgoszcz - Toruń ze środków budżetu centralnego.

"Historia pokazuje, że wychodziło się z kryzysów gospodarczych przez inwestycje. Żebyśmy wyszli z kryzysu gospodarczego po pierwsze muszą być miejsca pracy aktualnie, a to właśnie przy dużych inwestycjach te miejsca pracy są. Będą je realizowały - mam nadzieję - polskie firmy. Po drugie - dają one zastrzyk na przyszłość, bo to jest możliwość prowadzenia biznesu, lepsza komunikacja" - mówił Duda.

Prezydent zaznaczył, że premier Mateusz Morawicki powiedział, że jedyną możliwością, żeby S10 była realizowana jest przeniesienie planowanego finansowania przez formę publiczno-prywatną do finansowania budżetowego.

"Nie mam wątpliwości, że jeżeli chcemy nie tylko wyjść z kryzysu, ale jeżeli chcemy dalej dynamicznie się rozwijać, (...) to właśnie takie inwestycje trzeba realizować. I stąd ta decyzja" - dodał.

"Chcę żeby Polska była miejscem spokojnego budowania, tworzenia pozytywnych rozwiązań, a do tego potrzebne jest dobre współdziałanie władz i ja takie współdziałanie moim rodakom oferuję. Jeżeli ktoś chce żeby Polska się rozwijała przez najbliższe lata, żeby była kontynuowana taka polityka, która wiedzie nas ścieżką szybkiego rozwoju gospodarczego, bogacenia się polskiego społeczeństwa, niskiego bezrobocia, wzrastania poziomu wynagrodzeń, to proszę żeby mnie poparł, bo ja taką politykę chcę realizować" - zapewnił ubiegający się o reelekcję prezydent.

