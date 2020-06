Polimex-Mostostal bierze udział w przetargu na budowę zbiorników w Holandii



Warszawa, 10.06.2020 (ISBnews) - Polimex-Mostostal jest w trakcie przetargu, jako generalny wykonawca, na budowę zbiorników paliwowych w Holandii, poinformował prezes Krzysztof Figat.

"Zrealizowaliśmy dla PERN 5 zbiorników, a 8 kolejnych jest w budowie, w tym te największe, o pojemności 100 tys. m3 w Gdańsku. Dzięki tym inwestycjom wróciliśmy do kompetencji, które przed laty zostały utracone. To z kolei pozwala nam na ekspansję zagraniczną. Jesteśmy obecnie w trakcie postępowań przetargowych na takie zbiorniki za granicą" - powiedział Figat w trakcie wideokonferencji z okazji zakończenia budowy zbiornika 32 tys. m3 w bazie paliw PERN w Koluszkach.

"Nasza spółka Naftoremont-Naftobudowa była obecna w Europie na placach budów w rafineriach i zakładach takich firm, jak Total, Neste, Gunvor czy BASF, ale do tej pory nie byliśmy dopuszczani do przetargów na zbiorniki, bo nie mieliśmy kompetencji w tym zakresie. Ostatnio zostaliśmy zaproszeni do składania ofert jako generalny wykonawca w przetargu organizowanym przez prywatny podmiot w Holandii" - dodał.

Zastrzegł, że na razie nie może mówić o szczegółach.

"Drzwi do budowy zbiorników w Europie Zachodniej zostały dla nas otwarte dzięki współpracy z PERN" - podsumował.

Polimex-Mostostal jest firmą inżynieryjno-budowlaną, aktywną na rynku od 1945 roku. Wraz ze spółkami tworzącymi GK Polimex, realizuje usługi na zasadach generalnego wykonawstwa dla wielu branż przemysłu, w tym energetyki, chemii, przemysłu rafineryjno-petrochemicznego czy ochrony środowiska. Jego skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 589,43 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)