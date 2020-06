Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł o 1,04 proc. do 26.989,99 pkt. S&P 500 zniżkował o 0,53 proc. do 3.190,14 pkt. Nasdaq Composite wzrósł o 0,67 proc. do 10.020,35 pkt.

„Rozsądnie jest oczekiwać, że rozwój pandemii będzie miał jeszcze kilka mrocznych zwrotów. Jeżeli ceny akcji ponownie gwałtownie spadną, będzie to kolejny problem dla globalnego ożywienia gospodarczego, który wywrze jeszcze większą presję na banki centralne i rządy” - powiedział Mark Zandi, główny ekonomista w Moody's Analytics.

"Nie byłoby to jakieś duże zaskoczenie, gdyby teraz rynki weszły w okres konsolidacji, gdy inwestorzy czekają na decydujące informacje z Fed i dotyczące koronawirusa, aby obrać kierunek kolejnych dużych ruchów rynkowych" - mówi Paul O'Connor, zarządzający aktywami a Janus Henderson Investors.

„Na razie wydaje się, że ustalenie targetu dla krzywej rentowności jest niezbędnym warunkiem dalszego wzrostu na rynkach akcji, ale sama w sobie może nie być wystarczająca, ponieważ podkreśla kruchość systemu, w którym obecnie żyjemy” – ocenili stratedzy z Credit Agricole CIB pod przewodnictwem Jean-Francois Parena.

Ze spółek rosły akcje spółek technologicznych: Apple zyskał 2 proc., Microsoft 1,5 proc., Alphabet 1 proc., a Netflix 0,5 proc. akcje Amazona i Apple są najdroższe w historii.

Spadały akcje spółek, które mogą skorzystać na otwieraniu się gospodarek i które mocno rosły w ostatnich tygodniach. W dół szły m.in. American Airlines, United i Jetblue.

Mocno zniżkowały akcje największych amerykańskich banków. Wells Fargo stracił prawie 10 proc., Citigroup prawie 5 proc., a JPMorgan Chase blisko 4 proc.W dół szły spółki sektora energii. Apache Corp stracił 12 proc., a Noble Energy 9,5 proc.

Notowania Tesli rosły o 7 proc. - kurs akcji producenta samochodów elektrycznych po raz pierwszy przekroczył 1.000 USD za akcję.

>>> Polecamy: Eurocash przejmuje Frisco.pl. Ma umowę z EBOR na 50 mln euro pożyczki

Akcje Starbucks spadały o 4 proc. po tym, jak spółka podała, że w III kw. oczekuje spadku przychodów o 3,0-3,2 mld USD w związku z pandemią koronawirusa.

"Inwestorzy drugi dzień z rzędu przerzucają się z akcji wartościowych i cyklicznych na akcje spółek wzrostowych" - ocenia Adam Crisafulli z Vital Knowledge.

Fed utrzymał główną stopę procentową w przedziale 0-0,25 proc. Poinformowano, że stopy proc. pozostaną bliskie zera, dopóki bank centralny nie będzie pewny, że gospodarka przetrwała ostatnie wydarzenia. Bank podał w komunikacie, że będzie skupował obligacje i inne aktywa „co najmniej w obecnym tempie”.

W czerwcu członkowie Fed przewidują w 2020 r., w 2021 r. i w 2022 r. stabilizację stóp procentowych na obecnym poziomie, podczas gdy w poprzedniej projekcji spodziewano się stabilizacji w polityce monetarnej w 2020 r., a w 2021 r. i 2022 r. oczekiwano po jednej podwyżce.

Fed będzie nadal używał swoich możliwości w sposób zdecydowany, proaktywny i agresywny - ocenił prezes Fed Jerome Powell na konferencji po środowym posiedzeniu amerykańskiej Rezerwy Federalnej. Dodał, że to nastawienie w dziedzinie polityki monetarnej jest odpowiednie.

Powell powiedział, że Fed nadal jest zobowiązany użyć wszystkich swoich narzędzi, tak długo, jak będzie to konieczne. Prezes FOMC powiedział, że kiedy kryzys się skończy „nadzwyczajne narzędzia powrócą do pudełka z narzędziami”.

Powell powiedział, że dane za II kw. będą bardzo słabe, ale potem odbicie może nabrać rozpędu. Dodał, że pełne odrodzenie gospodarki będzie możliwe na przestrzeni czasu, ale istnieją czynniki ryzyka, które mogą spowodować w gospodarce długoterminowe szkody.

"Jest oczywiste, że jeśli pojawi się druga fala pandemii koronawirusa, może ona zaszkodzić ożywieniu gospodarczemu” - powiedział.

Powell potwierdził, że Fed jest przygotowany, by dostosować programy skupów aktywów w razie konieczności. Po raz kolejny podkreślił, że FOMC nie ma prawa dawać grantów, może tylko udzielać pożyczek.

Ceny konsumpcyjne (CPI - consumer price index) w USA w maju spadły o 0,1 proc. w ujęciu mdm, a rdr wzrosły o 0,1 proc. Oczekiwano 0,0 proc. mdm i +0,3 proc. rdr.

Inflacja bazowa, czyli wskaźnik, który nie uwzględnia cen paliw i żywności, wyniosła -0,1 proc. mdm i +1,2 proc. rdr. Oczekiwano 0,0 proc. mdm i +1,3 proc. rdr.

>>> Polecamy: PGNiG o współpracy z PZU: "Sukces biznesowy państwowych podmiotów"